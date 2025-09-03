International Condiție inacceptabilă pusă de Rusia pentru negocieri







Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că recunoașterea internațională a anexării Crimeei, Sevastopolului, regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson reprezintă o condiție esențială pentru pace, potrivit Tass.

Într-un interviu acordat publicației indoneziene Kompas, oficialul rus a subliniat că aceste teritorii trebuie formalizate din punct de vedere juridic, ca parte a Federației Ruse.

Potrivit lui Lavrov, criza din Ucraina nu poate fi soluționată fără acceptarea „noilor realități teritoriale”.

El a reiterat că, în viziunea Moscovei, referendumele organizate în 2014 în Crimeea și în 2022 în regiunile din est și sud au legitimat trecerea acestora sub controlul Federației Ruse.

„Pentru ca pacea să fie durabilă, aceste realități trebuie recunoscute și consfințite legal la nivel internațional”, a declarat ministrul.

Șeful diplomației ruse a mai adăugat că securitatea regională depinde de înlăturarea „amenințărilor generate de extinderea NATO și de tentativele de a atrage Ucraina în alianță”.

În opinia sa, conflictul a izbucnit tocmai din cauza acestor presiuni externe asupra Kievului, iar o arhitectură continentală de securitate „nediscriminatorie” ar fi necesară pentru întreaga Eurasie.

Lavrov a menționat încă două precondiții pentru obținerea păcii. Prima este legată de statutul de neutralitate al Ucrainei.

Oficialul rus a insistat că revenirea la o poziție neutră, nealiniată și fără arme nucleare este obligatorie, făcând referire la Declarația de Independență a Ucrainei din 1990, document recunoscut atunci de Rusia și de comunitatea internațională.

Cea de-a doua condiție privește ceea ce Moscova consideră a fi „încălcări grave ale drepturilor omului” pe teritoriile aflate sub controlul autorităților ucrainene.

Lavrov a acuzat Kievul că ar interzice limba rusă, ar reprima cultura și tradițiile asociate populației rusofone și ar limita libertatea presei.

„Astăzi, Ucraina este singura țară unde utilizarea limbii vorbite de o mare parte din populație este interzisă prin lege”, a afirmat ministrul Lavrov.

Dacă revendicările Rusiei ar fi acceptate, ar urma o schimbare fundamentală a arhitecturii geopolitice din regiune.

Recunoașterea internațională a anexărilor ar echivala cu modificarea granițelor Ucrainei și ar crea un precedent semnificativ în dreptul internațional.

Totodată, ar putea genera tensiuni majore între statele occidentale și Moscova, deoarece Uniunea Europeană și Statele Unite au afirmat în repetate rânduri că nu vor accepta schimbarea forțată a frontierelor.

Pe plan intern, Rusia ar consolida statutul juridic al acestor teritorii și ar putea accelera integrarea lor administrativă și economică.

În același timp, Kievul ar rămâne într-o poziție dificilă, fiind obligat să decidă între rezistența continuă și eventuale negocieri sub presiune internațională.