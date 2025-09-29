Republica Moldova. În timp ce liderii occidentali au felicitat guvernarea de la Chişinău cu victoria în alegeri, cei de la Moscova au preferat să tacă.

Şi presa pro-Kremlin a fost zgârcită în comentarii privind rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Puţinile reacţii de la Moscova s-au referit doar la anunţarea rezultatului alegerilor şi pretinsele presiuni asupra candidaţilor din opoziţia de la Chişinău. De asemenea, jurnaliştii ruşi au trecut cu vederea acuzațiile de ingerință ale Moscovei în scrutinul din Republica Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este deocamdată singurul oficial de la Moscova care a comentat într-un fel alegerile din Republica Moldova. Peskov s-a arătat indignat „că sute de mii de moldoveni aflați în Rusia au fost privați de posibilitatea de a vota la alegerile parlamentare din Republica Moldova”, scrie tass.ru.

„Din ceea ce vedem și știm, putem constata că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota pe teritoriul Federației Ruse. Pentru ei au fost deschise doar două secții de vot, ceea ce, desigur, a fost insuficient și nu le-a oferit tuturor doritorilor șansa de a vota.Acesta este doar un fapt care poate fi constat în mod obiectiv”, a spus Peskov la un briefing, răspunzând la o întrebare TASS.

Agenţia rusă pro-Kremlin RIA Novosti a trecut în revistă doar pretinsele presiuni asupra opoziției de la Chișinău.

„Partidul de guvernământ din Moldova, „Acțiune și Solidaritate”, a pierdut zece locuri în parlament în urma alegerilor, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale a țării, după procesarea a 99,03% din buletinele de vot. Alegerile parlamentare din republică au avut loc duminică, în condițiile unei presiuni fără precedent asupra opoziției”, a scris Ria.

Cu două zile înainte de slegerile din Republica Moldova, Constantin Zatulin, deputat în Duma Rusă, a transmis un mesaj de mobilizare a electoratului pro-rus.

„Vom șterge moldovenii de pe fața pământului..!. Alegerile de la Chișinău sunt evidente. Ei merită la fel ca ucrainenii, să dispară ca națiune. Vom popula Moldova cu kirghizi și uzbeci și așa vom face ordine acolo. Acțiunile antirusești desfășurate de Chișinău demonstrează clar că sunt incorigibili.

Moldovenii nu fac parte din glorioasa familie sovietică care a învins nazismul în Marele Război Patriotic, au fost întotdeauna proști ai URSS și au rămas așa. Își merită soarta", a declarat Konstantin Zatulin, membru al Dumei de stat ruse, pentru TASS.

Potrivit deputatului, " această bucată de pământ nu merită cheltuită pentru rachetele noastre scumpe. Moldovenii merită să fie călcați în picioare sub cizma unui soldat rus până când nu mai rămâne nimic în fața tijei.

Vor să obțină cetățenia română, vor să călătorească în UE. Nu vom ierta pe nimeni acolo, vom arde totul, așa cum au ars în Donbass, le vom lua copiii și îi vom învăța să ne spele picioarele... La asta sunt buni moldovenii”.