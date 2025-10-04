Premieră în lumea științei: Au fost îndepărtate digital măștile de la patru mumii. Cum arată fețele

Cercetătorii au reușit să înlăture digital măștile mortuare de pe fețele a patru mumii din Columbia, reușind astfel să vadă chipurile pentru prima dată. Reconstituirea facială a fost realizată pe baza craniilor acestor indivizi mumificați, ale căror fețe erau acoperite cu măști bine fixate, potrivit Live Science.

Acest experiment a dat posibilitatea cercetătorilor să vadă cum arătau acești indivizi, care au trăit între secolele al XIII-lea și al XVIII-lea, și au fost îngropați cu măști mortuare care le acopereau fețele.

Cercetătorii afirmă că acestea sunt singurele practici culturale de altfel comune pentru comunitățile din zone ale Americii de Sud precolumbiene. În timp, pe măsură ce mormintele lor au fost jefuite, se știau foarte puține lucruri despre cei patru indivizi.

Iar acum, datorită tehnologiei, cercetătorii au reușit să îndepărteze măștile de pe craniile mumiilor pentru a le reconstrui fețele, lucru pe care l-au prezentat în premieră la celui de-al 11-lea Congres Mondial de Studii ale Mumiilor din Peru.

Aceste reconstituiri scot în evidență practicile culturale ale popoarelor indigene care au trăit în America de Sud, a declarat Jessica Liu, manager de proiect pentru Face Lab la Universitatea Liverpool John Moores din Marea Britanie.

Mumiile aparțin unui copil cu vârsta cuprinsă între 6 și 7 ani, ale unei femei de 60 de ani și ale doi tineri adulți. Cei patru aveau măști realizate din rășină, lut, ceară și porumb.

Din păcate, toate măștile sunt deteriorate, au nasuri lipsă, dar au mai rezistat câteva mărgele ornamentale care conturează ochii. Indivizii proveneau din populații prehispanice din Cordiliera de Est, o regiune din Anzii columbieni, iar tratarea cu radiocarbon indică faptul că au trăit între 1216 și 1797.

Scanările CT (Tomografia computerizată) utilizează raze X pentru a genera imagini detaliate 3D prin prelevarea mai multor imagini cu secțiuni 2D ale unei mostre, apoi le-au combinat. Datorită acestei operațiuni, echipa de cercetători a putut vedea craniul prin îndepărtarea straturilor care conțineau masca.

Pasul următor al cercetătorilor a fost să se folosească de un software special și un stilou tactil pentru a suprapune mușchi, țesuturi moi și grăsimi pe craniile celor patru mumii. Liu a mai spus că acest procedeu este similar cu sculptarea virtuală, în care se folosește schelele craniului pentru a face ca țesutul să se potrivească perfect individului.