EVZ Special Ce s-a ales de asasinii lui Escobar care au supraviețuit războiului cocainei







La mai bine de treizeci de ani după moartea lui Pablo Escobar, mai mult de o duzină dintre asasinii săi încă mai sunt în viață. În perioada de glorie a cartelului Medellin, în anii 1980 și începutul anilor 1990, Escobar s-a folosit de acești tineri pentru a-și menține dominația într-un context de violență socială care a distrus o întreagă generație, după cum notează colombiaone.com.

Asasinii sau sicarios erau cunoscuți sub pseudonimele: Popeye, Arete, La Quica, Jhon Lada, Negro Pabón sau Chacho Chino. Au făcut parte din grup în diferite momente. În timp ce mulți asasini au fost uciși în timpul operațiunilor cartelului, alții au rămas în viață și autoritățile le-au pierdut urma.

În ciuda decăderii cartelului și a morții liderului său în 1993, unii dintre acești sicarios sunt încă în viață. Ei lasă în urmă o serie de povești despre crime, răscumpărare și justiție nefinalizată. Unii ispășesc pedepse în Columbia sau în străinătate, în timp ce alții și-au confecționat identități noi și au continua să activeze în lumea interlopă.

Au continuat să se implice în traficul de droguri, extorcare și asasinate la comandă în diferite regiuni ale Columbiei. Carlos Mario Alzate Urquijo, cunoscut sub pseudonimul Arete, a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Escobar. Devenind umbra lui Pablo, Arete a avansat în cadrul organizației, asumându-și responsabilitatea pentru diverse operațiuni ilegale, precum atacuri împotriva unor instituții importante.

Printre cele mai cunoscute activități ale sale se numără atacul asupra clădirii fostelor servicii de informații din Columbia, precum și planul său de a arunca în aer un avion Avianca în timpul zborului.

S-a predat autorităților, a fost închis, apoi eliberat în 2001. A fost atacat de un cartel rival, a scăpat de moarte ca prin urechile acului și a primit protecție din partea staului columbian. I s-a pierdut urma, se bănuiește că ar trăi cu familia în Spania, procurorii columbieni încearcă să dea de el pentru a stabili ce implicare ar fi avut în explozia avionului Avianca din 1989.

Dandenis Munoz Mosquera, cunoscut sub numele de La Quica, era fiul unui pastor creștin, care lucra și ca polițist. Avea 14 frați și surori, dintre care cel puțin doi făceau parte din echipa de asasini a lui Escobar. La Quica locuia în nordul orașului Medellin, de unde proveneau majoritatea tinerilor recrutați de cartel. Conform declarațiilor făcute de mama sa în 2010, cinci dintre frații săi au fost uciși în timpul violenșelor de la Medellin, unii dintre ei în confruntările cu poliția.

A fugit în SUA, în 1991, a comis multe infracțiuni. A fost condamnat la 10 pedepse cu închisoare pe viață și se află după gratii de 30 de ani. Este singurul asasin care a fost condamnat pentru atentatul cu bombă asupra avionului Avianca, în care au murit doi cetățeni americani.

Deși a fost considerat responsabil în Statele Unite pentru moartea americanilor, în Columbia nu există dosare solide împotriva lui, în ciuda faptului că a fost acuzat și de participarea la uciderea a zeci de polițiști și membri ai forțelor de securitate. În 2013, spunea la un post de radio columbian că nu l-a întâlnit niciodată pe Escobar și nu a lucrat pentru fostul baron al cocainei.

El Mugre a fost menționat pentru prima dată în rapoartele poliției în 1988, fiind implicat în achiziționarea unui avion pentru transportul cocainei pentru rețeaua criminală a lui Escobar. Cu toate acestea, se crede că el făcea parte din Cartelul Medellin cu mult înainte de acea dată și era unul dintre oamenii de încredere ai lui Escobar.

El Mugre a fost încarcerat în închisoarea cunoscută sub numele de „Catedrala”. În care Escobar trăia după regulile lui, alături de membrii cartelului. Se presupune că El Mugre a ajutat la planificarea evadării lui Escobar. Un incident care a făcut de rușine întreaga țară și a scos la iveală deficiențele sistemului judiciar columbian din acea perioadă.

S-a predat autorităților în 1992, pentru a scăpa de rivalii din cartelul de la Cali, care îi voiau capul. A făcut nouă ani de pușcărie și a fost eliberat condiționat. I s-a pierdut urma, unele informații oferite de „Popey”, cel mai cunoscut asasin al lui Escobar (mort în 2020), susțineau că El mugre trăiește în Spania. Își pierduse fiica și devenise pastor.