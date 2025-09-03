International Val de furie anti-migranți în Olanda, după uciderea unei adolescente







Moartea unei adolescente de 17 ani în Amsterdam a provocat indignare națională și dezbateri politice aprinse. Lisa - al cărei nume complet nu a fost făcut public - a fost înjunghiată mortal în noaptea de 20 august, în timp ce se întorcea acasă pe bicicletă, declanșând proteste masive și reacții din partea autorităților și societății civile, potrivit European Conservative.

Procurorii olandezi au acuzat un tânăr de 22 de ani, refugiat, de crimă și viol, suspectându-l și de un alt atac sexual comis mai devreme în luna august.

Identitatea bărbatului nu a fost încă verificată complet, deoarece acesta nu deține documente oficiale. Curtea din Amsterdam a prelungit pe 1 septembrie arestul preventiv al suspectului cu 90 de zile, pentru ca anchetatorii să poată continua cercetările.

Poliția a descoperit un cuțit și un telefon mobil în apropierea unui centru pentru refugiați unde suspectul ar fi locuit. Verificările ADN și amprentelor în bazele de date europene nu au dat încă rezultate, iar autoritățile așteaptă confirmări din mai multe țări, inclusiv Nigeria și Eritreea.

Incidentul a stârnit o reacție intensă în rândul cetățenilor, care consideră că tragedia ar fi putut fi prevenită dacă suspectul ar fi fost expulzat după primul său incident.

În semn de omagiu, stadioanele de fotbal din întreaga țară au ținut momente de reculegere în minutul 17, simbolizând vârsta victimei.

Suporterii echipelor Ajax, Feyenoord, Sparta și altele au afișat steaguri olandeze, iar uneori s-au auzit scandări împotriva centrelor pentru refugiați. Un banner purta mesajul: „Prea tânără, prea devreme. Olanda, ridică-te. Ajunge!”

În paralel, tragedia a stimulat campanii pentru siguranța femeilor. Inițiativa „We reclaim the night” a strâns peste 500.000 de euro prin crowdfunding în doar câteva zile, fonduri folosite pentru proiecte locale, petiții și campanii de conștientizare.

Peste 100 de orașe au organizat plimbări nocturne și marșuri pentru dreptul femeilor de a se deplasa fără teamă.

Moartea Lisei a intrat rapid și în dezbaterea politică. Geert Wilders, liderul partidului de dreapta anti-imigrație PVV, a folosit cazul în parlament pentru a argumenta împotriva imigrației ilegale, înaintea alegerilor din 29 octombrie. Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a condamnat fapta, afirmând că siguranța femeilor și fetelor „nu este un lucru garantat, și asta este o rușine pentru societatea noastră”, promițând măsuri mai dure împotriva violenței de gen.

Pe plan larg, cazul subliniază vulnerabilitatea tinerelor în spațiile publice și necesitatea unui răspuns imediat din partea autorităților. Ancheta continuă, iar următorul termen în instanță este programat peste trei luni, cu atenția publicului și a mass-media îndreptată către evoluțiile dosarului.