Actualitate Dan Voiculescu: „România are nevoie de un nou obiectiv strategic național”







Dan Voiculescu reiterează nevoia României de a avea un proiect de țară, considerând că astăzi traversăm o perioadă în care țării îi lipsește un obiectiv major, comparabil cu aderarea la NATO sau la Uniunea Europeană. În opinia sa, lipsa unei direcții clare înseamnă stagnare și pierderea oportunităților de dezvoltare.

În mesajele publicate în ultimele luni, Voiculescu a semnalat că dezbaterile electorale s-au concentrat pe teme conjuncturale, fără a răspunde la întrebările fundamentale privind viitorul națiunii: unde va fi România peste 10, 20 sau 30 de ani? Care va fi nivelul de trai? Cum vor fi gestionate criza demografică, educația și sănătatea?

„Când a avut obiective clare, precum aderarea la NATO și UE, România a făcut progrese uriașe. Avem nevoie de un nou obiectiv strategic, asumat de toate forțele politice și sociale relevante.

Vrem să ajungem între primele 5 economii ale Europei până în 2050? Vrem să fim complet autonomi energetic? Vrem să devenim cel mai mare producător de cereale din Europa? Vrem să inversăm trendul demografic și să ajungem la 30 de milioane de locuitori până în 2050?

Vă par mari sau nerealiste aceste obiective? La fel păreau, la începutul anilor 90, aderarea la UE și NATO”, spune Dan Voiculescu.

În prezent, deși tema proiectului de țară este invocată mai des în spațiul public, Dan Voiculescu semnalează faptul că lipsește o propunere concretă, susținută de o viziune coerentă și de o dezbatere reală. De aceea, el salută inițiativa FDVDR, care a lansat un concurs național dedicat acestei problematici, structurat pe două direcții: specialiști și tineri.

Succesul unei asemenea inițiative, spune Voiculescu, depinde de capacitatea societății românești de a-și mobiliza resursele de inteligență, competență și experiență în domenii-cheie. Exemplele trecutului arată că România a progresat rapid atunci când și-a asumat ținte ambițioase – iar acum este nevoie de noi obiective strategice: integrarea între primele cinci economii europene, independența energetică sau inversarea declinului demografic.

Profesorul conchide că o dezbatere națională de anvergură pe tema proiectului de țară ar putea deveni cel mai important demers pentru prezentul și viitorul României.

„Pentru succesul acestui demers, esențială va fi declanșarea și dezvoltarea unei dezbateri publice de anvergură! Cu implicarea a cât mai multor resurse de inteligență, de competență și de experiență în domeniile esențiale (economie, educație, sănătate, cercetare, cultură).

Societatea românească în ansamblu are nevoie să fie motivată și implicată în identificarea priorităților strategice”, conchide Dan Voiculescu.