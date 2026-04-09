Ultimul omagiu pentru Mircea Lucescu: „Dacă România ar avea o mie ca el…”. Confesiunea lui Dan Voiculescu despre omul din spatele legendei

Moartea lui Mircea Lucescu nu închide doar o pagină din istoria sportului românesc, ci lasă în urmă un gol profund în însăși ideea de excelență care a definit generații întregi. Antrenorul a fost un model de construcție tăcută, de rigoare dusă până la perfecțiune și de demnitate purtată fără compromisuri.

Puțini știu însă că, înainte ca numele său să devină legendă pe stadioanele lumii, Mircea Lucescu și Dan Voiculescu au fost colegi de facultate, la Facultatea de Comerț Exterior din București - una dintre cele mai prestigioase instituții ale anilor ’60, locul în care se formau elitele economice ale României.

Într-o perioadă în care performanța nu era negociabilă, iar competiția definea caractere, cei doi și-au început drumul în aceleași săli de curs, fiecare urmând să devină, în timp, reper în domeniul său. Dan Voiculescu își amintește de acei ani nu doar ca de o etapă de formare, ci ca de momentul în care a întâlnit un om rar:

„Am fost coleg de an cu Mircea Lucescu. Eu jucam hochei, el fotbal. Avea un avantaj - fotbalul era mai popular. Dar era un om extraordinar, un caracter cum rar mai vezi.”

Dincolo de performanțele sportive care aveau să-i definească destinul, ceea ce l-a diferențiat pe Mircea Lucescu a fost structura sa interioară: disciplină, echilibru și o loialitate profundă față de valorile în care credea. Calități care, potrivit lui Dan Voiculescu, rămân esențiale pentru viitorul unei societăți:

„A fost un om deosebit, un caracter extraordinar. Eu știu un lucru: dacă România ar avea o mie de oameni ca Mircea Lucescu, s-ar schimba radical. Pentru că a fost serios, profesionist, patriot și echilibrat.”

Reîntâlnirea recentă dintre cei doi nu a fost doar un moment de nostalgie, ci și o reconfirmare a unei idei simple și puternice: marile destine nu se nasc din întâmplare, ci din consecvență, muncă și valori asumate pe termen lung.

În anii ’60, Facultatea de Comerț Exterior era mai mult decât o instituție academică - era un filtru al excelenței. În acea atmosferă de rigoare și ambiție s-au format două traiectorii diferite, dar unite de același fundament: responsabilitatea de a construi, fiecare în domeniul său, o Românie mai puternică.

Astăzi, când lumea sportului și întreaga societate românească își iau rămas-bun de la Mircea Lucescu, rămâne mai mult decât palmaresul impresionant. Rămâne o lecție de viață. Mircea Lucescu nu și-a spus niciodată povestea. A construit-o, pas cu pas, cu discreție și forță. A dus mai departe nu doar performanța, ci și demnitatea de a reprezenta România la cel mai înalt nivel. În acest context, valoarea lui nu poate fi măsurată doar în trofee, ci în impactul profund pe care l-a avut asupra ideii de excelență românească.