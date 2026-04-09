Dan Voiculescu lansează un avertisment dur: România, blocată în salarii de 3 euro pe oră

România riscă să rămână captivă într-un model economic care nu își răsplătește corect cetățenii, avertizează profesorul Dan Voiculescu într-o analiză publicată pe blogul său.

Potrivit acestuia, diferența față de media europeană este uriașă: în timp ce în Uniunea Europeană se plătesc în medie 35 de euro pe oră, în numeroase regiuni din România veniturile reale coboară sub 3 euro pe oră.

Situația nu este una izolată, ci reflectă o realitate generalizată în afara marilor centre economice, precum București-Ilfov sau anumite zone din Nord și Nord-Vest. Pentru milioane de români, munca nu mai este o garanție a stabilității, ci o luptă continuă pentru supraviețuire.

„Majoritatea populației este copleșită de grija zilei de mâine”, subliniază profesorul Dan Voiculescu, atrăgând atenția asupra presiunii sociale tot mai accentuate.

Analiza indică faptul că această stare de fapt nu este rezultatul unui context inevitabil, ci consecința directă a deciziilor politice din ultimii ani. În acest sens, responsabilitatea este plasată clar în zona clasei politice, care este chemată să regândească fundamental modul în care statul funcționează în raport cu cetățenii.

Profesorul avertizează că fără o schimbare reală de direcție – economică, socială și strategică – România riscă să își adâncească decalajele și să piardă șansa unei dezvoltări echilibrate, în care munca să fie respectată și corect plătită.