Semnal de alarmă: România încetinește periculos, iar riscul de criză crește - avertismentul lansat de profesorul Dan Voiculescu

Economia României intră într-o zonă critică, iar cele mai recente date confirmă o deteriorare accelerată a perspectivelor de creștere. Profesorul Dan Voiculescu avertizează, într-o analiză publicată pe blogul său, că țara se confruntă cu o combinație periculoasă de stagnare economică și inflație ridicată.

Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică la 0,7%, în timp ce Erste a ajustat în mod repetat estimările pentru 2026, până la un nivel de doar 0,3%. În paralel, inflația rămâne aproape de 10%, cea mai mare din Europa, iar Banca Națională a fost nevoită să își revizuiască propriile proiecții.

În analiza sa, profesorul descrie o economie blocată: consumul scade, investițiile sunt amânate, iar statul întârzie plățile către mediul privat, afectând în lanț activitatea economică.

Efectele sunt deja vizibile în societate. Categoriile vulnerabile resimt cel mai puternic presiunea prețurilor, în timp ce antreprenorii și profesiile liberale se confruntă cu incertitudine și lipsă de predictibilitate.

Dan Voiculescu atrage atenția că problema nu este doar economică, ci și de guvernanță. În loc de soluții, scena politică este dominată de conflicte și calcule electorale, ceea ce adâncește ruptura dintre stat și cetățeni.

„România se află într-o stare de gravă vulnerabilitate”, avertizează acesta, subliniind că lipsa unui proiect de țară coerent poate avea consecințe majore, inclusiv convulsii sociale și afectarea sistemului democratic.

Mesajul este unul direct: fără măsuri rapide și o direcție clară, România riscă să intre într-o spirală economică periculoasă, cu efecte pe termen lung asupra întregii societăți.