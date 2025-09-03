International Trump comentează zvonurile virale despre moartea sa: „E atât de fals”. Spune că a fost „foarte activ” în weekend







Președintele Donald Trump a vorbit marți, pentru prima dată, despre zvonurile virale potrivit cărora ar fi murit. Rețelele sociale au fost pline de speculații în ultimele zile. Presa americană a preluat știrea și a comentat-o savuros.

Donald Trump a afirmat că nu a auzit speculațiile și că a avut „un weekend foarte aglomerat”. Întrebat de un reporter despre valul de postări de pe rețelele sociale, Trump a răspuns scurt.

„Chiar așa? Nu am văzut. Nu am auzit asta, e treabă serioasă… și e atât de fals”.

El a adăugat că știa doar de întrebările repetate privind starea sa de sănătate. „Am auzit că se întreabă «(Președintele) e în regulă? Cum se simte? Ce e în neregulă?» — am auzit asta, dar nu în asemenea măsură”, a spus președintele, în cadrul unei conferințe de presă în Biroul Oval. Unde a anunțat și o nouă locație pentru U.S. Space Command, mutată din Colorado în Alabama.

Trump a fost fotografiat luni, în ținută de golf, ieșind din Casa Albă către coloana oficială. Sâmbătă a fost surprins plecând împreună cu nepoata sa, Kai Trump, spre Trump National Golf Club, în nordul Virginiei.

Înainte de apariția de sâmbătă, el nu mai fusese văzut în public de la ședința de cabinet de marțea trecută, 26 august. Interval care a alimentat speculațiile online.

În weekend, interogări precum „is Trump dead” și „Trump dead” au intrat între cele mai căutate pe Google, pe fondul zvonurilor. Pe parcursul acelorași zile, președintele a postat constant pe Truth Social, unde a scris duminică: „NEVER FELT BETTER IN MY LIFE”. Reluând și disputa cu democrații din Illinois pe tema trimiterii forțelor federale și a Gărzii Naționale la Chicago pentru combaterea criminalității.

Absența publică de câteva zile a amplificat îngrijorările despre sănătate, după imaginile cu vânătăi misterioase pe mâinile președintelui — semne pe care, potrivit Casei Albe, acesta le-ar camufla uneori cu machiaj. Administrația a pus marcajele pe seama strângerilor frecvente de mână și a unui regim cu aspirină pentru prevenția bolilor cardiovasculare.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a respins însă marți orice sugestie că ar fi avut probleme: „Am fost foarte activ, de fapt, în weekend. N-am auzit zvonul ăsta, dar pot să vă spun că e complet fals.”, scrie Forbes.

Zvonurile au fost alimentate de un gol de apariții publice și de dinamica tipică a rețelelor sociale. Dar au fost contrazise de reaparițiile fotografice, de prezența de marți în Biroul Oval și de mesajele repetate ale președintelui însuși. Care insistă că „se simte mai bine ca niciodată”. Ceea ce se și vede...