Social O bătrână din Italia a devenit vedetă pe rețelele sociale datorită portului tradițional pe care îl poartă







O bătrână de 93 de ani, ultima din satul său din regiunea italiană Abruzzo care poartă zilnic straiele tradiționale, a fost luată cu asalt în weekend de vizitatori dornici să facă fotografii cu ea, după ce a ajuns în centrul atenției pe rețelele sociale, potrivit ANSA.

Margherita trăiește în satul Scanno, situat la peste o mie de metri altitudine, și poartă cu mândrie portul tradițional încă din 1949. Deși nu are smartphone sau internet, a devenit faimoasă în doar câteva zile, după ce imaginile și interviurile cu ea au fost distribuite online. Italia a descoperit astfel o poveste autentică, în care tradiția și simplitatea au emoționat turiștii.

Comentariile pline de admirație vin nu doar din peninsulă, ci și din străinătate, iar localnicii se mândresc că Margherita a devenit un simbol al regiunii Abruzzo. „Cine-ar fi crezut vreodată așa ceva? Dintr-o dată, nu mă mai lasă în pace”, a declarat femeia.

Valul de popularitate a transformat liniștea rurală într-un adevărat magnet pentru turiști. Ziarele italiene o prezintă ca pe o eroină a tradițiilor, vecinii îi aduc roșii și daruri, iar prietenii o felicită. Vizitatori din toată Italia îi bat la ușă doar pentru a face o fotografie.

Un caz aparte este cel al lui Paolo Pasquini, un muzician din Vasto, care a venit special la Scanno împreună cu partenera sa pentru a o întâlni. După ore întregi de căutări, a găsit în sfârșit casa celebrei „nonna Margherita” și a reușit să facă o fotografie cu ea. Răspunsul femeii a fost tipic pentru stilul său ironic: „Iar?”.

Margherita a trăit „cel mai ieșit din comun weekend din existența mea”, după cum a mărturisit, privind întreaga agitație cu obișnuita ei ironie detașată, deși nu și-a putut abate complet gândurile de la tristețea pricinuită de recenta pierdere a prietenelor de o viață, Adelia și Anna. Împreună, ele au fost ultimele trei femei care îmbrăcau zilnic portul tradițional din Scanno.

"A făcut Italia să se îndrăgostească", a afirmat un fotograf în faţa casei ei, venit special să o fotografieze pe „nonna Margherita”.