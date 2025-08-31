Social Alertă pe litoral. Turiștii au fost evacuați de urgență







Duminică după-amiază, în zona „Micul Golf” din stațiunea 2 Mai, turiștii au trecut prin momente de panică după ce un obiect de culoare neagră, cu formă ascuțită și inscripții în limba rusă, a fost observat plutind aproape de țărm.

Suspiciunea că ar putea fi vorba despre un proiectil a determinat autoritățile să intervină rapid și să evacueze plaja, pentru a preveni orice risc asupra siguranței publice. Zona a fost securizată imediat de forțele de ordine, care au restricționat accesul civililor până la sosirea specialiștilor în armament și muniții.

„Operațiunea a fost tratată cu maximă seriozitate, având în vedere contextul regional și riscul ca obiectul să fie unul periculos”, au precizat surse oficiale.

După o serie de verificări amănunțite, s-a stabilit că fragmentul descoperit nu prezenta pericol de explozie. Experții au confirmat că era vorba de partea frontală a unei rachete rusești, lipsită de încărcătură explozivă.

Cu toate acestea, descoperirea a ridicat semne de întrebare legate de proveniența obiectului și de modul în care acesta a ajuns pe litoralul românesc.

Fragmentul a fost ridicat de pompieri și transportat într-un depozit specializat, unde urmează să fie neutralizat conform procedurilor standard. Autoritățile au transmis că incidentul este monitorizat atent și că vor fi desfășurate investigații pentru a stabili traseul exact al rachetei.

Astfel de descoperiri nu sunt o premieră pe litoralul românesc. În ultimii ani, contextul generat de războiul din Ucraina a adus frecvent în atenția publicului obiecte suspecte, fragmente de drone sau chiar mine marine eșuate pe plaje.

Un incident asemănător s-a produs în vara acestui an la Costinești, unde o dronă militară, de asemenea cu inscripții în limba rusă, a fost găsită pe mal. La acel moment, turiștii aflați în apropiere au fost evacuați, iar specialiștii au confirmat ulterior că aparatul nu mai avea încărcătură activă.

Descoperirea a stârnit atunci discuții aprinse cu privire la securitatea litoralului românesc și la măsurile suplimentare care ar trebui luate pentru protecția turiștilor în sezonul estival.

Astfel de episoade au devenit tot mai frecvente, iar autoritățile locale și forțele de intervenție au început să trateze cu prioritate orice semnal privind apariția unor obiecte suspecte pe plajele de la Marea Neagră.