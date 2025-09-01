Economie Facturi mai mici cu 60% și energie direct de pe balcon. Modelul european pe care România îl amână







Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie (APCE) a transmis Guvernului României un memoriu cu cinci propuneri care, susțin reprezentanții organizației, pot reduce facturile la energie ale românilor. Măsurile vizează atât locuinţele individuale, cât şi blocurile de apartamente și ar putea produce efecte vizibile în cel mult 12 luni.

„Toate aceste soluţii necesită voinţă politică şi înţelegerea că sunt indispensabile într-o perioadă în care românii plătesc una dintre cele mai scumpe energii din Europa”, a transmis APCE.

Prima măsură cerută de prosumatori este legiferarea comunităţilor de energie, o obligație pe care România o are în raport cu Uniunea Europeană, dar pe care a tot amânat-o. Lipsa legislației poate aduce sancțiuni, iar în alte state, cum este Spania, organizarea consumatorilor în astfel de structuri a redus facturile cu peste 60%.

Comunitățile de energie le permit cetățenilor să-și gestioneze direct producţia, distribuţia şi stocarea energiei, eliminând dependența de furnizorii tradiționali. În prezent, peste 4% dintre europeni fac parte din aproape 10.000 de comunități de acest tip.

„Din păcate, tentativele anterioare de reglementare în România au fost netransparente şi restrictive, fiind concepute exclusiv pe baza propunerilor ANRE”, acuză APCE, care solicită implicarea societăţii civile în acest proces.

Termen adoptare: 0–3 luni

Reduceri vizibile: 3–12 luni

O altă măsură cu impact imediat ar fi modificarea legislaţiei pentru ca locatarii de la bloc să poată beneficia direct de energia solară produsă pe acoperişurile imobilelor. Fiecare apartament ar primi lunar contravaloarea energiei produse, proporţional cu cota-parte indiviză.

Potrivit APCE, România dispune de un potenţial uriaş: peste 4.000 MW instalaţi pe cele 4.200 de hectare de acoperişuri de blocuri, o resursă care ar putea fi valorificată rapid în beneficiul a milioane de locatari.

Termen adoptare: 0–3 luni

Reduceri vizibile: 3–12 luni

APCE propune și legalizarea mini-sistemelor fotovoltaice pentru balcon sau terasă, kit-uri formate din panouri solare și micro-invertoare care se conectează direct la priză. Energia produsă este consumată instantaneu în locuință, fără birocrație.

„În Germania există deja peste un milion de astfel de sisteme instalate, care au dus la reduceri de peste 60% ale facturilor. În România, legiferarea lor a fost blocată de obstacole birocratice şi urbanistice”, reclamă organizaţia.

Termen adoptare: 1 lună

Reduceri vizibile: imediat după instalare

Organizația acuză faptul că energia verde produsă de prosumatori, deși are costuri de producție aproape zero, este revândută de furnizori la prețuri foarte mari. În unele cazuri, marja de profit ajunge la 880%.

„ANRE a lăsat la latitudinea furnizorilor stabilirea marjei de furnizare, ceea ce face ca românii să nu beneficieze real de energia regenerabilă ieftină”, avertizează APCE. Organizația solicită o reglementare clară prin lege a marjei, pentru ca facturile să scadă efectiv.

Termen adoptare: 0–3 luni

Reduceri vizibile: imediat după aplicare

Ultima măsură propusă vizează reducerea anuală a tarifelor de transport percepute de Transelectrica. APCE arată că o parte semnificativă din energia produsă de prosumatori nu tranzitează reţeaua naţională, dar compania tot încasează sume importante.

În 2024, transportatorul a obţinut peste 18 milioane de euro din această sursă, iar pentru 2025 sunt estimate venituri de circa 35 de milioane de euro. „Costurile aferente unui serviciu care nu este prestat nu ar trebui suportate de consumatorii din România”, susțin reprezentanţii asociaţiei.

„Toate aceste măsuri ar putea intra în vigoare într-un interval scurt, unele chiar de la începutul toamnei, însă cheia rămâne la nivel politic. România riscă nu doar sancțiuni europene, ci și menținerea unor facturi printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană dacă Guvernul nu acționează rapid”, a mai transmis APCE.