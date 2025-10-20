Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă lege a pensiilor magistraților

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni seara că legea privind pensiile magistraţilor va fi modificată în cursul acestui an, după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a semnalat probleme de procedură în forma actuală a actului normativ.

„Azi, Curtea Constituţională a găsit, și respectăm deciziile Curţii, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz. Au ieșit deja câțiva dintre reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz”, a a declarat Nicuşor Dan la Antena 1.

Președintele a mai spus că actualul sistem al pensiilor magistraților, care le echivalează cu salariul, creează probleme atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru justiția socială: „Faptul că pensiile sunt egale cu salariul nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci îi stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere. Este o problemă pentru sistemul de justiție și va fi rezolvată”.

Nicuşor Dan a apreciat că toate partidele din coaliția de guvernare, precum și minoritățile naționale, au o părere convergentă privind rezolvarea problemei. „Eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată. Pe legea pensiilor magistraților, sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de Curtea Constituțională, inclusiv respectarea termenului pentru avizul CSM”, a declarat Nicuşor Dan.

Potrivit președintelui, noua lege va ține cont de recomandările CCR și va fi redactată astfel încât să respecte procedurile constituționale. Coaliția urmează să adopte forma finală, astfel încât problema pensiilor magistraților să fie soluționată cât mai curând, fără să afecteze independența justiției.

Curtea Constituţională a stabilit că legea este neconstituțională din cauza „lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia”. CCR a clarificat că este vorba despre o obiecție de formă, nu despre fondul legii sau reforma pensiilor în sine.