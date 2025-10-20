Politica

Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă lege a pensiilor magistraților

Comentează știrea
Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă lege a pensiilor magistrațilorNicusor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni seara că legea privind pensiile magistraţilor va fi modificată în cursul acestui an, după ce Curtea Constituţională a României (CCR) a semnalat probleme de procedură în forma actuală a actului normativ.

„Azi, Curtea Constituţională a găsit, și respectăm deciziile Curţii, o obiecție de formă, nu s-a așteptat un aviz. Au ieșit deja câțiva dintre reprezentanții coaliției care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz”, a a declarat  Nicuşor Dan la Antena 1.

Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă prevedere legală

Președintele a mai spus că actualul sistem al pensiilor magistraților, care le echivalează cu salariul, creează probleme atât pentru sistemul de justiție, cât și pentru justiția socială: „Faptul că pensiile sunt egale cu salariul nu stimulează oamenii să rămână să muncească, ci îi stimulează să iasă din sistem exact când sunt în putere. Este o problemă pentru sistemul de justiție și va fi rezolvată”.

Nicuşor Dan a apreciat că toate partidele din coaliția de guvernare, precum și minoritățile naționale, au o părere convergentă privind rezolvarea problemei. „Eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată. Pe legea pensiilor magistraților, sunt convins că anul acesta vom avea o nouă prevedere legală care sperăm să treacă de Curtea Constituțională, inclusiv respectarea termenului pentru avizul CSM”, a declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma
Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma

Următorii pași: Un nou proiect de lege pentru pensiile magistraților

Magistrați

Sursa foto: Arhiva EVZ

Potrivit președintelui, noua lege va ține cont de recomandările CCR și va fi redactată astfel încât să respecte procedurile constituționale. Coaliția urmează să adopte forma finală, astfel încât problema pensiilor magistraților să fie soluționată cât mai curând, fără să afecteze independența justiției.

Motivarea CCR

Curtea Constituţională a stabilit că legea este neconstituțională din cauza „lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii coroborat cu neașteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia”. CCR a clarificat că este vorba despre o obiecție de formă, nu despre fondul legii sau reforma pensiilor în sine.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:38 - Nicușor Dan, întrebat despre varianta numirii lui Kovesi la SRI. Răspunsul scurt al președintelui
20:30 - Bolojan: CCR a respins procedural legea pensiilor magistraților, Guvernul va relua reforma
20:23 - Chinezii de la Honor se laudă cu un telefon cu AI
20:15 - Lista completă cu trenurile retrase din circulație, din 21 octombrie. Motivele invocate de CFR Călători
20:07 - Nicușor Dan: Anul acesta vom avea o nouă lege a pensiilor magistraților
20:00 - Cauza exploziei din Rahova rămâne necunoscută. Ancheta continuă la fața locului

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale