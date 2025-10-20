Ultima pensie din 2025 vine cu un bonus, dar nu pentru toți pensionarii. Venituri înghețate în 2026

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Florin Manole, a anunțat că pensionarii cu venituri mai mici de 2.500 de lei vor primi, la pensia din decembrie, o suplimentare de 400 de lei. Aceasta reprezintă a doua tranșă a unei sume totale de 800 de lei, prevăzută de Legea pensiilor la începutul acestui an. Potrivit Casei Naționale de Pensii, în luna septembrie, 544.016 persoane au primit o pensie medie de 718 lei.

„Avem o certitudine și o incertitudine. Certitudinea este că, la sfârșitul acestui an, în respectarea legii, avem deja în buget o sumă de 400 de lei, care completează veniturile pensionarilor, care au sub 2.500 lei aproximativ. Acest fapt vine pe baza unei legi de la începutul acestui an, care dădea 800 de lei. O primă tranșă s-a dat, de 400 de lei, acum este a doua tranșă. Va fi un mic ajutor și o sumă importantă pentru unii dintre oameni”, a declarat ministrul muncii la DC News TV.

Potrivit ministrului, cei 400 de lei în plus fac parte din mecanismul folosit și la începutul anului, pentru a compensa neindexarea punctului de pensie la 1 ianuarie 2025. „S-a dorit compensarea, pentru a proteja cât de cât puterea de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici”, a adăugat Florin Manole.

Ministrul Muncii a mai spus că, pentru 2026, se ia în calcul înghețarea veniturilor, însă a precizat că această decizie trebuie analizată atent, în contextul inflației ridicate și al impactului asupra puterii de cumpărare.

Puterea de cumpărare scăzută se traduce printr-un consum scăzut, care se traduce în producție și locuri de muncă mai puține. Aceasta nu este doar o temă socială, ci și economică, a explicat Florin Manole.

Conform datelor transmise de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în septembrie 2025 erau înregistrate 4.692.810 persoane pensionate, cu 3.548 mai multe comparativ cu luna precedentă. Pensia medie era de 2.773 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie plătite s-a ridicat la 13,012 miliarde de lei.

Din totalul pensionarilor, 544.016 persoane aveau perioade lucrate în agricultură, cu o pensie medie de 718 lei. Numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.767.083, dintre care 2.153.359 femei, pensia medie fiind de 3.102 lei.

În aceeași lună, 2.945 de persoane au primit pensie anticipată (pensie medie de 3.774 lei), 76.386 de persoane pensie anticipată parțială (pensie medie de 2.680 lei), iar 402.382 de persoane pensie de invaliditate (pensie medie de 1.108 lei), dintre care 45.960 persoane pentru gradul I de invaliditate (967 lei pensie medie).

Tot în septembrie 2025, 443.916 persoane au beneficiat de pensie de urmaș (pensie medie de 1.500 lei), iar 98 de pensionari au primit ajutor social, cu o valoare medie de 540 de lei.