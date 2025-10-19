Pensionarii pot evita plata impozitului. Recomandările specialiștilor britanici

Pensionarii pot beneficia de o strategie legală și mai puțin cunoscută pentru a-și maximiza veniturile din pensie. Această opțiune nu doar că le poate aduce un venit mai mare anual din fondul de pensii, dar le permite și să evite, cel puțin temporar, impozitarea acestor sume, informează Alex Evans, redactor adjunct și expert în finanțe personale la Daily Express Online.

Pentru cei care încă au venituri din muncă atunci când ating vârsta de pensionare, 66 de ani în prezent, respectiv 67 de ani începând cu 2028, amânarea pensiei de stat poate însemna o dublă economie: primesc mai mult mai târziu și evită impozitul pe termen scurt.

În momentul de față, pensia de stat nu este impozitată dacă este singura sursă de venit. Totuși, în contextul în care creșterile anuale garantate prin mecanismul „tripla blocare” (metoda de determinare a creșterii anuale a pensiei de stat de bază din Regatul Unit) continuă, iar pragul neimpozabil rămâne neschimbat, este posibil ca tot mai mulți pensionari să ajungă să plătească impozit pe pensie în anii următori.

Pentru cei care încă sunt activi profesional, pensia de stat este impozitată conform cotei standard de impozitare. De exemplu, dacă veniturile depășesc pragul de 51.270 de lire sterline anual, până la 40% din suma primită ca pensie de stat ar putea fi reținută sub formă de impozit.

Dacă alegeți să nu accesați pensia de stat timp de cel puțin un an, valoarea acesteia crește cu 5,8% pentru fiecare an de întârziere. În cazul unei pensii de stat integrale, acest lucru se traduce printr-un plus de 694 de lire sterline anual.

Această strategie poate aduce un dublu beneficiu: evitarea unei poveri fiscale semnificative în perioada în care încă lucrați, dar și creșterea venitului anual ulterior.

Deși amânarea pensiei de stat poate părea, la prima vedere, o pierdere financiară în primul an, avantajele pe termen lung pot compensa rapid această scădere temporară. Mai ales dacă se evită impozitarea unei părți din pensie, beneficiul devine dublu: economii fiscale și o creștere a sumei primite în anii următori.

Calculul de 694 de lire sterline se aplică celor care beneficiază de pensia de stat completă, posibilă doar cu un istoric integral de contribuții la asigurările naționale, aproximativ 35 de ani. Pentru cei cu un istoric incomplet, suma câștigată din amânare poate fi mai mică, însă procentual reprezintă tot o majorare de 5,8% față de valoarea totală a pensiei, un avantaj important.

Specialiștii în consultanță financiară de la Red Dot Group subliniază importanța unei planificări atente pentru a maximiza beneficiile la pensie. Potrivit acestora, un pas esențial îl reprezintă actualizarea strategiei financiare generale, în funcție de obiectivele și resursele fiecărei persoane.

De asemenea, consultanții sugerează luarea în calcul a amânării începerii plății pensiei de stat. Această decizie poate aduce un beneficiu semnificativ, întrucât fiecare an de întârziere determină o creștere a sumei primite cu aproximativ 5,8%. Opțiunea se dovedește avantajoasă mai ales pentru cei care dispun de alte surse de venit și pot amâna momentul pensionării.

Expertul financiar Martin Lewis a vorbit exact despre aceeași strategie care ar putea aduce beneficii pe termen lung pentru cei care se gândesc la pensionare: amânarea pensiei de stat. Potrivit acestuia, decizia poate fi profitabilă în funcție de speranța de viață, starea de sănătate și nivelul veniturilor.

„Dacă aveți o stare de sănătate bună, amânarea plății pensiei poate fi o alegere înțeleaptă”, sugerează expertul. Totuși, el avertizează că pentru persoanele cu probleme medicale sau cu o speranță de viață mai redusă, această opțiune ar putea să nu aducă beneficii.

Un alt aspect important este regimul fiscal. Martin Lewis subliniază că, pentru cei care se află în prezent într-un prag de impozitare ridicat, dar se așteaptă la venituri mai mici în viitor, amânarea pensiei ar putea duce la economii semnificative printr-o impozitare redusă.

„Altfel, adevărata problemă este impozitul - dacă acum câștigi sau ai un venit decent, dar vei plăti impozit la o cotă mai mică mai târziu, atunci amânarea pensionării poate fi foarte utilă”, a concluzionat Martin Lewis.