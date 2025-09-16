Amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private. Cine poate retrage integral banii 

Senatoarele PNL Nicoleta Pauliuc și Gabriela Horga au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, aflat în dezbaterea Parlamentului. Inițiativa urmărește să ofere sprijin financiar urgent celor care se confruntă cu afecțiuni grave, permițându-le accesul la economiile proprii din sistemul de pensii private, într-un moment critic pentru sănătatea și viața lor.

Un nou amendament legislativ propus în Parlament urmărește să permită persoanelor diagnosticate cu cancer și celor aflate în stadii terminale ale bolii să își retragă integral sumele acumulate în fondurile private de pensii. Inițiativa legislativă vine în contextul dezbaterilor privind proiectul de lege pentru plata pensiilor private (L214/2025) și este susținută de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, împreună cu deputata Gabriela Horga.

Conform amendamentului depus, „pacienții oncologici incluși în programele naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadii avansate ale bolii, care au o speranță de viață estimată sub 12 luni, „pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică”.

Forma actuală a proiectului propus de Guvern prevede că un participant la un fond de pensii private poate retrage „cel mult 30% din economiile sale, o singură dată, înaintea începerii plății pensiilor lunarei”, a explicat PNL Nicoleta Pauliuc.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a explicat rațiunea unui nou amendament legislativ care vizează accesul urgent la economiile personale pentru pacienții diagnosticați cu boli în stadii avansate. Potrivit acesteia, actualele proceduri birocratice și limitările lunare privind retragerea sumelor din fonduri personale nu răspund nevoilor urgente ale celor aflați în situații critice de sănătate.

În acest sens, a făcut apel la o intervenție mai empatică din partea statului, care ar trebui să susțină, nu să împiedice, demersurile celor care se confruntă cu suferința.

„Nu poți să-i spui unui om care se luptă cu cancerul sau care știe că mai are câteva luni de trăit să aștepte după proceduri și tranșe lunare”, a transmis senatoarea.

Fondurile personale ar putea fi folosite astfel pentru tratamente medicale, îngrijire specializată sau sprijin oferit familiei. Nicoleta Pauliuc a subliniat că inițiativa nu are doar o componentă financiară, ci una profund umană.

„Este despre respect, solidaritate și umanitate. Este despre a pune oamenii mai presus de reguli, cifre și statistici. Lupta împotriva bolii nu poate fi purtată cu jumătăți de măsură. Iar statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în fața suferinței”, a concluzionat Nicoleta Pauliuc în postarea sa de pe social media.