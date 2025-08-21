Politica Pilonul II de pensii: retragere parțială de până la 30% și plată lunară pe opt ani. Update







În ședința de Guvern de astăzi a fost pus în dezbatere și proiectul de lege privind plata pensiilor, potrivit Agerpres.

Update. Guvernul a aprobat modificările la proiectul de lege privind plata pensiilor private, care vizează peste 8,3 milioane de români cu pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion de persoane cu pensii private facultative (Pilon III).

Potrivit unor surse guvernamentale, se va permite retragerea a maximum 30% din suma acumulată, iar restul banilor vor putea fi plătiți lunar pe o perioadă de maximum opt ani.

De asemenea, rămâne valabilă opțiunea de a primi banii pe toată durata vieții, sub forma unei pensii viagere, după retragerea primei tranșe de 30%.

Potrivit proiectului, pensiile private vor fi plătite prin fonduri special create pentru acest scop, administrate de societăți autorizate. Proiectul de act normativ prevede reguli clare pentru înființarea și autorizarea acestor fonduri. Administrarea fiecărui fond va fi realizată de un furnizor de pensii private, cu avizul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În privinţa modului de organizare şi funcţionare a sistemului de plată a pensiilor private, proiectul de lege propune soluții adaptate atât practicilor din alte state ale Uniunii Europene, cât și particularităților pieței din România, având în vedere aspecte precum:

delimitarea clară a activităților din faza de acumulare și din cea de plată a pensiilor, precum și nivelul ridicat de acoperire al sistemului de pensii administrate privat, unde Pilonul 2 avea, în februarie 2025, peste 8,3 milioane de participanți;

nivelul scăzut de conștientizare cu privire la deţinerea calităţii de participant la Pilonul 2, valoarea medie a conturilor individuale de pensii și necesitatea unei opțiuni care să asigure membrilor fondului rambursarea integrală a sumelor acumulate în propriul cont de pensie, etc.

Astfel, pentru a compensa nivelul scăzut de informare al populației privind calitatea de participant la Pilonul 2, proiectul stabilește ca administratorii fondurilor de pensii să aibă obligația de a oferi informații înainte ca participanții să îndeplinească condițiile de pensionare pentru limită de vârstă.

Totodată, proiectul de lege stabilește suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private. Aceasta este reprezentată de transferul activului personal al participantului către un fond de plată, iar valoarea sa este de 12 ori mai mare decât indemnizația socială acordată pensionarilor din sistemul public.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menţionat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăţi eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în proiectul de expunere a actului normativ.

Tot în ședința de joi, Guvernul ar putea aproba un proiect de ordonanță privind prorogarea unor termene prevăzute de Legea 226/2023, care reglementează aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale.

Termenele prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind introducerea noii roviniete, a tarifului TollRo și a sistemului SETRE România (STRR), precum și cele legate de abrogarea actualei reglementări privind rovinieta (OG nr. 15/2002), vor fi amânate până la 1 iulie 2026.

Guvernul va aproba printr-o hotărâre plata contribuției voluntare a României la Fondul NATO pentru Pachetul de Asistență Cuprinzătoare destinat Ucrainei (NATO - Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund).

„Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în cuantum de 33.025 USD, către Fondul voluntar privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO - Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), fond voluntar al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, prin redirecţionarea sumei rămase nealocate aferente contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (Afghan National Army Trust Fund - ANA TF)”, se arată în proiectul de hotărâre.

Executivul ar putea aproba un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 556/2006 privind eliberarea pașapoartelor simple temporare, inclusiv forma și conținutul acestora, precum și pentru modificarea HG nr. 557/2006 referitoare la data punerii în circulație a pașapoartelor electronice și la structura acestora.

Proiectul prevede ca, începând cu 15 septembrie 2025, serviciile publice comunitare de pașapoarte să elibereze pașapoarte simple temporare care vor include un element criptografic, sub forma unui cod QR semnat digital de Direcția Generală de Pașapoarte și verificabil prin citire optică.

Totodată, documentul introduce o prevedere care stabilește că pașapoartele simple temporare eliberate pe baza cererilor depuse înainte de această dată vor rămâne supuse legislației valabile la momentul solicitării și își vor păstra valabilitatea până la termenul înscris sau până la preschimbarea lor.