Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare anticipată

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Palatul Victoria, că este nevoie de o creștere a vârstei pentru pensionarea anticipată. „E de neacceptat sa ai oameni care se pensioneaza la 48 de ani, cu pensie cat salariul. Reducerea perioadei de somaj este o necesitate”, a spus acesta, la conferința de presă organizată la 100 de zile de la preluarea guvernării.

Guvernul pregătește al treilea pachet de măsuri. Premierul a declarat vineri, la conferința de presă organizată la 100 de zile de la depunerea jurământului, că și-a asumat această responsabilitate pe fondul crizei bugetare.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut neceare”, a spus Bolojan.

De asemenea, el a afirmat că prin măsurile luate a fost evitată intrarea în incapacitate de plată. „Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga încrederea în România şi a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri spunându-le adevărul”, a mai adăugat acesta.

Premierul a spus, în acest context, că este nevoie de o creștere a vârstei pentru pensionarea anticipată.

„E de neacceptat sa ai oameni care se pensioneaza la 48 de ani, cu pensie cat salariul. Reducerea perioadei de somaj este o necesitate, pentru ca in aproape toate orasele nu ai cu cine sa lucrezi. Descurajarea acordarii de concedii medicale nejustificate. Acum 10 ani, valoarea era la jumatate. Trebuie sa descurajam aceasta practica”, a mai spus acesta.

În alt treilea pachet de măsuri, Guvernul pregătește relansarea proiectului de OUG privind cumulul pensiei cu salariul, blocat în vară din cauza divergențelor din coaliție și acum aproape finalizat la Ministerul Muncii, potrivit Știripesurse.

Proiectul ar putea fi discutat marți, 7 octombrie, în ședința coaliției. Atunci urmează să fie luate deciziile finale, după ce principalele măsuri au fost deja stabilite, iar ministerele implicate calculează impactul bugetar al fiecărei prevederi.

Pachetul 3 include, de asemenea, o reformă amplă a administrației publice, atât la nivel local, cât și central. Printre schimbările anunțate se află reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală, concedierile urmând să fie decise prin concursuri pe posturi.