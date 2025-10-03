Ilie Bolojan, conferință la 100 de zile de guvernare. „Am evitat intrarea în incapacitate de plată”

Premierul Ilie Bolojan susține vineri, de la ora 14:00, o conferință de presă la Palatul Victoria, prilejuită de împlinirea a 100 de zile de la preluarea guvernării.

Evenimentul este transmis în direct pe conturile oficiale de Facebook și YouTube ale Guvernului, precum și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

„Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare și până acum am luat măsurile care s-au impus pentru a câștiga credibilitatea financiară a României. Am evitat intrarea în incapacitate de plată pe fondul deficitelor de peste 9% și pe fondul cheltuielilor supradimensionate cu peste 30 de miliarde de euro anul acesta și anii trecuți. A fost un prim pas pentru a recâștiga încrederea în România și încrederea cetățenilor prin a le spune adevărul. Au fost niște măsuri de resposabilitate. A fost nevoie să creștem veniturile fiscale”, a declarat Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

„Am început să corectăm nedreptățile şi lucrurile care nu mai sunt suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi nu mai sunt sustenabile din punct de vedere al funcționării unei economii normale, de la aspectele care ţin de câştigurile nejustificate în anumite autorităţi, până la măsurile care ţin de magistrați”

„A trebuit să limităm cheltuielile publice, legate de plafonarea salariilor, reducerea unor sporuri. A fost un prim pas absolut necesar care trebuiesc continuați în perioada următoare. Nu mai sunt sustenabile pentru economia din România. Am făcut ordine în investiții, în așa fel încât să putem să le continuăm și să ne încadrăm în anvelope financiare. Am renegociat programul PNRR, am renegociat jaloanele ca să nu ne pierdem finanțările. În ceea ce privește programul SAFE am negociat o sumă importantă pentru România pentru a putea să ne asigurăm cheltuielile pentru țara noastră, dar și finanțarea unor puncte de infrastructură”, a punctat Ilie Bolojan.

„Se cuvine să le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în această perioadă, le mulțumesc cetățenilor țării noastre. Ce cred că trebuie să facem în perioada următoare? Sunt două constante pe care niciun guvern nu va putea să le evite: să ne încasăm veniturile și să limităm cheltuielile de funcționare. Doar așa vom putea avea bugete echilibrate. Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați. Este nevoie să avem o disciplină financiară, să digitalizăm ANAF și vama, să ne asigurăm că prețurile de transfer sunt la un nivel care permit plata unor impozite serioase în România și să combatem munca la negru. O reducere de cheltuieli, un calcul serios și corect al posturilor este o necesitate. Acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. Trebuie să ne ocupăm și de dezvoltare, de o economie pe bază de decizii sănătoase. E nevoie să ne asigurăm sănătatea energetică. Avem un minus pe producție în România. Trebuie să terminăm hidrocentralele și termocentralele la care lucrările stagnează.”, a declarat Ilie Bolojan.

„Importăm o bună parte din produsele care astăzi sunt pe piața românească. Dacă ducem politici de susținere, avem capacitatea de a crește capacitatea mult în următorii ani. Trebuie să ne susținem campionii în această zonă. Am vorbit cu marii retaileri, am stabilit că așa cum aduc produse bune din alte țări, așa pot face și cu produsele noastre. Trebuie să vedem cu ce putem să îi susținem, ca să avem o producție internă, dar și să susținem exporturile. Sunt necesare investițiile în capacitățile de stocare”, a mai declarat Bolojan.

Conferința marchează momentul în care șeful Executivului va prezenta primele măsuri luate de Cabinetul său, bilanțul acțiunilor desfășurate și direcțiile prioritare pentru perioada următoare.

Transmisiunea LIVE va putea fi urmărită online de către toți cetățenii interesați, Guvernul anunțând că va pune la dispoziție declarațiile integrale și pe site-ul oficial, la finalul evenimentului.

În cele 100 de zile de guvernare, Executivul și-a asumat răspunderea pe două pachete majore de măsuri în Parlament.

Printre acestea se numără creșterea cotei de TVA la 21% și prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază, dar și reforme sensibile precum pensiile magistraților și reorganizarea companiilor de stat.

De la instalarea Guvernului, Cabinetul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în plenul reunit al Parlamentului pe două seturi de măsuri. Primul a vizat politica fiscală, cu obiectivul de a reduce cheltuielile statului și de a limita deficitul bugetar.

Cea mai importantă măsură este creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august 2025. Totodată, Guvernul a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026.

Acest pachet a fost contestat la Curtea Constituțională de partidele AUR, POT și SOS România, însă CCR a respins sesizarea.

Executivul și-a mai asumat răspunderea și pe alte cinci proiecte considerate esențiale:

reforma pensiilor magistraților;

reorganizarea companiilor publice;

restructurarea autorităților de reglementare;

modificări în sistemul de sănătate;

introducerea unor măsuri fiscale pentru combaterea evaziunii și creșterea veniturilor locale.

Legea privind pensiile magistraților a fost atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție. Curtea urmează să dezbată sesizarea pe 8 octombrie. Până atunci, alte decizii au fost amânate, cu excepția Legii de eficientizare a activității unor autorități administrative autonome, care a trecut de controlul constituțional.

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că își va depune mandatul dacă reforma pensiilor din justiție nu trece testul CCR.

O altă direcție importantă de acțiune – reforma administrației locale – a fost amânată. Coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un acord privind tăierile din primării și reorganizarea instituțiilor.

Pe 1 octombrie, liderii partidelor din coaliție – PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților – au discutat scenarii pentru reducerea cheltuielilor. Surse citate de Digi24.ro arată că s-a convenit ca măsurile să vizeze nu doar administrația locală, ci și instituțiile centrale. Decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare.

Conform înțelegerii dintre partidele aflate la guvernare, Ilie Bolojan ar trebui să conducă Executivul până în 2027. Ulterior este prevăzută o rotație la vârful Guvernului, prin care PSD ar urma să preia funcția de premier, după modelul schimbului de putere Ciucă–Ciolacu.