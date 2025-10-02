Evz.ro. Vor fi ore cumplite în România, vine potopul. Liderii Europei, cu ochii pe Călin Georgescu și scenariu de ultimă oră cu Bolojan

Evz.ro vă prezintă cele mai importante știri de joi, 2 octombrie. Ilie Bolojan, retras de la Guvern și lansat în cursa pentru Primăria Capitalei. Scenariu exploziv. Premierul ar putea fi schimbat din funcția de premier și susținut de coaliție la Primăria Capitalei. O mutare cu implicații majore pentru echilibrul politic și pentru alegerile prezidențiale din 2026.

Cod Roșu de ploi și inundații. Ministerul Mediului a convocat ședință de urgență, va fi rupere de nori. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a cerut mobilizarea tuturor structurilor din subordine pentru a gestiona efectele fenomenelor meteo extreme anunțate de specialiști. Convocarea vine în contextul avertizărilor emise de ANM și INHGA, care anunță ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite, cu risc crescut de inundații și blocaje în trafic în mai multe județe din sud-vestul României.

Liderii europeni, interesați de cazul Călin Georgescu. Nicușor Dan: „Mulți mi-au cerut o copie”. Președintele Nicușor Dan a declarat la Copenhaga că România nu va mai trece printr-o situație similară celei din 2024, când alegerile prezidențiale au fost anulate din cauza suspiciunilor de influență externă și nereguli electorale. El a prezentat liderilor europeni raportul procurorului general Alex Florența privind acțiunile fostului candidat Călin Georgescu.

Bashar al-Assad, tentativă de asasinat în Rusia. Informații despre starea fostului dictator al Siriei. Bashar al-Assad, fostul președinte al Siriei, ar fi fost otrăvit în Rusia, acolo unde s-a refugiat cu familia. Fostul dictator a primit azil politic din partea Kremlinului, după ce și-a pierdut funcția în urmă cu zece luni.

Ministrul Sănătății anunță controale în toate spitalele din România. Mesaj dur către medici. Ministrul Sănătății a anunțat că vor fi declanșate verificări în toate spitalele din țară și le-a cerut medicilor să nu mai ascundă cazurile de infecții nosocomiale, care continuă să facă numeroase victime. „Am avut o discuție cu șeful Inspecției Sanitare de Stat și cred că pentru a remedia astfel de situații în luna octombrie va exista un control național pentru modul în care sunt respectate protocoalele pentru spitale”, a precizat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă.

Banii de la Pilonul II de pensii vor fi foarte puțini. Previziunea unui economist. Adrian Negrescu susține că nu trebuie să ne punem speranțe în banii de la Pilonul II din pensii private. Suma încasată va depăși 6000-7000 de euro doar în cazuri excepționale, susține analistul economic.

Legea Apărării Naționale se modifică. Schimbările anunțate de Ionuț Moșteanu. Guvernul a aprobat joi proiectul care permite tinerilor români, femei și bărbați cu vârste între 18 și 35 de ani, să urmeze, în mod voluntar, un program de pregătire militară de bază sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale.