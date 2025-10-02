International Breaking news

Bashar al-Assad, tentativă de asasinat în Rusia. Informații despre starea fostului dictator al Siriei

Bashar al-Assad, tentativă de asasinat în Rusia. Informații despre starea fostului dictator al SirieiSursa foto: Wikipedia
Bashar al-Assad, fostul președinte al Siriei, ar fi fost otrăvit în Rusia, acolo unde s-a refugiat cu familia. Fostul dictator a primit azil politic din partea Kremlinului, după ce și-a pierdut funcția în urmă cu zece luni.

Bashar al-Assad ar fi fost ținta unui asasinat în Rusia, acolo unde s-a refugiat cu familia

Observatorul Sirian, organizație ce se ocupă cu respectarea Drepturilor Omului, a afirmat, citând o „sursă privată”, că Assad a fost externat luni dintr-un spital ce se află la periferia Moscovei.

Sursa respectivă a spus că Assad „a fost otrăvit” și că motivul din spatele operațiunii de asasinat a fost acela de a crea probleme oficialilor ruși, pentru ca aceștia să fie acuzați de asasinarea fostului lider de la Damasc.

Doar fratele fostului dictator a avut voie să-l viziteze în spital

Raportul menționează că starea lui Assad este acum „stabilă”. Se pare că numai fratele său, Maher Assad, a avut voie să-l viziteze la spital, în cadrul unei operațiuni de securitate de amploare. Până în prezent, guvernul rus nu a comentat aceste afirmații.

Rapoarte neconfirmate anterioare sugerau că acesta a fost internat în spital în „stare critică, în urma otrăvirii”.

Noua conducere a Siriei a cerut extrădarea lui Assad, demers pe care Rusia l-a refuzat până în prezent. Vladimir Putin i-a acordat personal azil lui Assad, care s-a refugiat împreună cu membrii familiei sale și asociații regimului.

Un raport care nu a fost confirmat

Assad, în vârstă de 60 de ani, nu a mai fost văzut în public de la sosirea sa în Rusia și se presupune că este ținut sub pază strictă de serviciile secrete ruse. Până în prezent, nu există dovezi independente privind otrăvirea lui.

Un raport anterior, după ce Assad ajunsese în Rusia de mai puțin de o lună, afirma că acesta „s-a plâns agenților săi de securitate că se simte rău și are probleme cu respirația”.

Totuși, această informație nu a fost confirmată, deși ea a circulat în presa internațională.

 

Proiecte speciale