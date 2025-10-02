International

Membri ai echipajului unui petrolier rus, arestați după interceptare în largul Franței

Sursă foto: X.com
Doi membri ai echipajului unui petrolier fantomă de origine rusă au fost plasați în arest preventiv, la o săptămână după ce nava a navigat în largul Danemarcei, în contextul unor survolări suspecte cu drone. Cei doi s-au prezentat drept comandantul și secundul  vasului, iar autoritățile franceze investighează posibila implicare a navei în scheme de ocolire a sancțiunilor europene impuse Moscovei, AFP.

Cei doi membri ai petrolierului rus au fost interceptați în largul Bretagne

Cei doi membri ai echipajului, care susțin că dețin funcțiile de comandant și secund, au fost interceptați în largul Bretagne, iar nava a fost abordată de autoritățile franceze sâmbăta trecută.

Nava, cunoscută sub numele de „Pushpa” sau „Boracay”, are 244 de metri lungime și naviga sub pavilionul Beninului, fiind vizată de sancțiuni europene din cauza implicării în flota rusă destinată evitării restricțiilor impuse vânzărilor de petrol rusesc.

O echipă specială a urcat la bordul navei pentru cercetări

Într-o operațiune mediatizată, o echipă specială a urcat la bordul navei, iar imagini aeriene surprinse în largul Saint-Nazaire au surprins militari mascați pe puntea navei.

Operațiue specială în cazul unei petrolier rus interceptat în largul Franței

Sursă fot: X.com

Președintele francez Emmanuel Macron a calificat intervenția Marinei drept „foarte importantă” și a precizat că echipajul navei a comis erori semnificative, care justifică implicarea justiției. Ancheta vizează, potrivit procurorului din Brest, „neprezentarea dovezii naționalității navei” și „refuzul de a se supune autorităților”.

Nava este suspectată că a servit drept platformă pentru survolări cu drone ce au perturbat traficul aerian danez, inclusiv închiderea aeroportului din Copenhaga pe 22 septembrie și alte incidente pe 25 septembrie. Datele maritime indică că petrolierul a plecat din portul Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg, pe 20 septembrie, cu destinația Vadinar, India.

În afara UE, nava este vizată de sancțiuni din partea Canadei, Elveției, Noii Zeelande și Regatului Unit. Macron a estimat că comerțul petrolier al acestei flote fantomă generează între 600 și 1.000 de milioane de euro și contribuie la finanțarea a aproximativ 40% din efortul de război rus, evidențiind impactul economic și strategic al interceptării.

 

