Emmanuel Macron schimbă doctrina nucleară. Va anunța modificările în 2026

Emmanuel Macron a confirmat intenția de a prezenta, la începutul anului viitor, o versiune actualizată a doctrinei nucleare a Franței, adaptată noilor realități geopolitice. „Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre şi doresc să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. Oricum, există o dimensiune europeană încă din 1962”, a declarat liderul de la Élysée, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Franța rămâne una dintre cele două puteri nucleare ale Europei, alături de Regatul Unit, ceea ce îi conferă un rol strategic major în arhitectura de securitate a continentului.

Discuțiile privind posibilitatea extinderii umbrelei sale nucleare către alte state europene s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul sprijinului american.

În acest context, Emmanuel Macron va participa vineri la Saarbrücken, la celebrarea Zilei Unității Germane, un eveniment care marchează 35 de ani de la reunificarea Germaniei și care prilejuiește noi consultări politice la nivel înalt.

Kremlinul a transmis în ultimele zile că dorește extinderea cadrului negocierilor internaționale privind reducerea armamentului nuclear, astfel încât și Franța și Marea Britanie să fie incluse în discuțiile strategice.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a afirmat că, deși dialogul trebuie să înceapă între Moscova și Washington, „arsenalele nucleare europene nu pot fi ignorate” în viitoarele tratative, subliniind că acestea reprezintă o parte semnificativă a capacităților militare ale NATO.

De cealaltă parte, Franța și Marea Britanie nu au făcut parte niciodată din tratatele privind controlul armelor strategice, precum New START, iar arsenalele lor, deși considerabil mai mici decât cele ale Statelor Unite și Rusiei, rămân relevante în ecuația de securitate globală.

Doctrina nucleară a Franței, cunoscută sub numele de Force de Frappe, a rămas în esență neschimbată de la formularea sa în perioada lui Charles de Gaulle. Strategia se bazează pe ideea protejării „intereselor vitale” ale statului francez — o formulare intenționat ambiguă, care oferă o marjă de manevră considerabilă decidentului suprem, președintele Republicii. Conform acestei doctrine, utilizarea armelor nucleare este permisă doar în situații extreme, exclusiv în scop de autoapărare, iar hotărârea aparține în totalitate șefului statului, fără a necesita aprobarea Parlamentului sau a aliaților.

De-a lungul anilor, liderii francezi — de la de Gaulle până la Nicolas Sarkozy — au menținut aceeași linie de principiu, subliniind totodată că interesele vitale ale Franței pot avea o dimensiune europeană. Totuși, aceste declarații au rămas în zona simbolică, fără o intenție reală de a împărți controlul armamentului nuclear cu alte state membre ale Uniunii Europene. Doar odată cu ascensiunea lui Emmanuel Macron s-a conturat mai clar ideea unei componente europene a descurajării nucleare franceze.

Începând din 2017, Macron a promovat o deschidere strategică față de partenerii europeni, fără a renunța însă la principiul autonomiei nucleare naționale. În celebrul discurs de la École de Guerre din februarie 2020, președintele francez a afirmat că forța de descurajare nucleară a Franței contribuie implicit la securitatea întregului continent, invitând la un dialog strategic pe această temă.

Inițiativa nu a fost însă primită cu entuziasm la Berlin, unde persistă temerea că o astfel de abordare ar putea slăbi garanțiile oferite de umbrela nucleară americană. În prezent, arsenalul francez — estimat la circa 300 de focoase nucleare — asigură o capacitate de descurajare solidă la nivel național, dar insuficientă pentru a susține o apărare paneuropeană completă.