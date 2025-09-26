Un nou stat a apărut pe harta lumii. Momentul este unul istoric pentru Franța

Noua Caledonie a primit un nou statut pe 12 iulie 2025, după ce autoritățile franceze și liderii locali au semnat un acord istoric. Teritoriul din Pacific devine oficial stat propriu în interiorul Franței, păstrând însă legătura politică și constituțională cu Republica Franceză.

Documentul, întins pe 13 pagini, a fost anunțat la Paris și a marcat un moment de cotitură în relația Franței cu teritoriile sale de peste mări. Președintele Emmanuel Macron a reușit să aducă la masa discuțiilor liderii politici din Noua Caledonie, dar și reprezentanți ai economiei și societății civile.

„Este semnat. Un statut în Franța. Cu caledonienii care rămân francezi. Niciun alt referendum în vedere, cu excepția celui care va fi organizat pentru a valida acest acord. O deschidere a corpului electoral”, a declarat deputatul Nicolas Metzdorf, unul dintre susținătorii menținerii legăturii cu Parisul, citat de AFP.

Noua Caledonie devine astfel „stat propriu” în interiorul Franței, cu identitate națională proprie, dar cu posibilitatea locuitorilor de a păstra și cetățenia franceză.

Decizia vine după ce în 2024 regiunea a fost scena unor revolte violente. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar pagubele materiale au fost estimate la peste 2 miliarde de dolari. Blocajul politic din ultimii ani a adâncit tensiunile între partizanii independenței și cei care doreau continuarea apartenenței la Franța.

Noua Caledonie, teritoriu aflat la aproape 17.000 de kilometri de Paris, este condusă de francezi încă din secolul al XIX-lea. De-a lungul timpului, au existat mai multe referendumuri pentru independență, însă toate au fost câștigate de tabăra pro-Franța, cu diferențe adesea mici.

Acordul din iulie 2025 ar putea închide definitiv dezbaterea privind independența, cel puțin pentru următoarele decenii, prin înscrierea noului statut direct în Constituția Franței.

Unul dintre elementele centrale ale acordului este formarea unei naționalități caledoniene, care va funcționa alături de cetățenia franceză. Astfel, locuitorii vor putea decide dacă rămân exclusiv cetățeni francezi, dacă adoptă doar cetățenia locală sau dacă le cumulează pe ambele.

Recunoașterea internațională a statului Noua Caledonie ar urma să fie obținută treptat, prin pași diplomatici, însă păstrarea sub umbrela Parisului garantează stabilitate politică și protecție militară.

Noua Caledonie este unul dintre cele mai importante teritorii franceze din Pacific, datorită resurselor naturale – în special nichel – și poziției strategice. Pentru Paris, păstrarea unei relații consolidate cu acest teritoriu înseamnă menținerea influenței în regiunea Pacificului, unde competiția geopolitică cu China și Statele Unite este tot mai intensă.

De asemenea, statutul noului stat ar putea deschide calea unor investiții sporite, atât din partea Franței, cât și a altor parteneri internaționali. Oficialii francezi au subliniat că acest pas ar putea contribui la stabilitatea socială și la crearea unui cadru economic mai predictibil pentru investitori.