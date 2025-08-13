International Noua Caledonie. FLNKS refuză compromisul propus de Paris







FLNKS (Frontul de Eliberare Naţională Kanak Socialist) respinge Acordul de la Bougival (iulie 2025), considerându-l incompatibil cu principiile fundamentale ale luptei pentru independență a poporului kanak, potrivit France24.

Anunțul a fost făcut miercuri, 13 august, la Nouméa, Noua Caledonie, în urma unui congres extraordinar al mișcării desfășurat sâmbătă. Decizia vine în contextul unor tensiuni persistente dintre autoritățile locale și statul francez, iar liderii independențiști acuză lipsa unui nou referendum privind autodeterminarea.

Potrivit declarațiilor lui Dominique Fochi, secretar general al Uniunii Caledoniene și membru al biroului politic al FLNKS, textul acordului semnat la jumătatea lunii iulie nu răspunde aspirațiilor națiunii kanak. Documentul, negociat lângă Paris, prevedea crearea unui stat „Noua Caledonie” înscris în Constituția Franței, instituirea unei naționalități caledoniene și posibilitatea transferului unor competențe suverane, precum moneda, justiția și poliția.

Deși susținătorii loialiști au numit acordul „istoric”, reacția FLNKS a fost categorică. Lipsa unui nou referendum de independență a generat critici vehemente, liderii mișcării afirmând că documentul subminează obiectivul final: obținerea suveranității depline. Marie-Pierre Goyetche, reprezentantă a Partidului Laburist, a descris decizia ca „o respingere în bloc” și a avertizat împotriva unei impuneri cu forța din partea statului francez.

Situația din Noua Caledonie rămâne fragilă după revoltele din mai 2024, când mobilizarea pro-independență împotriva proiectului de modificare a corpului electoral a degenerat în violențe soldate cu 14 morți și pagube materiale de miliarde de euro.

Fostul premier francez Manuel Valls a anunțat că va vizita teritoriul în săptămâna din 18 august, cu scopul de a relansa dialogul și de a „salva acordul”, considerat de el un compromis construit prin luni de negocieri cu toate delegațiile, inclusiv cea a FLNKS. Însă liderii independențiști contestă această prezentare, președintele Christian Tein numind documentul „un acord forțat propus de Macron” și „o umilire pentru poporul kanak”.

FLNKS își propune semnarea unui „Acord de Kanaky” la 24 septembrie 2025, care să asigure independența Noua Caledonie înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Dominique Fochi a precizat că discuțiile ar trebui să aibă loc sub supravegherea lui Christian Tein, eliberat din detenție în iunie, dar aflat încă sub anchetă.

În ciuda respingerii, mișcarea a confirmat că va participa la întâlnirea cu Valls, intenționând să propună organizarea alegerilor provinciale în noiembrie 2025, în locul amânării lor până în 2026, așa cum prevede actualul acord. Aceste alegeri au o importanță crucială, deoarece provinciile dețin majoritatea competențelor în teritoriul francez de peste mări.