Coreea de Nord nu va renunța vreodată la armele nucleare. Discurs categoric la ONU

Coreea de Nord nu va renunța vreodată la armele nucleare. Discurs categoric la ONU
Coreea de Nord nu are de gând să renunțe la armele nucleare pe care le deține și pe care continu să le dezvolte. Este vorba despre dreptul său de a fi o putere nucleară, după cum afirmat ministrul adjunct de externe nord-coreean într-un discurs rar ce a fost ristit la Adunărea Generală a Organizație Națiunilor Unite (ONU).

Coreea de Nord, anunț ferm. Nu va renunța vreodată la armele nucleare

Oficialii de la Phenian au anunțat în anul 2022 că este ireversibil statutul de putere nucleară şi chiar au înscris această stare de fapt în Constituţia țării, un an mai târziu. „Impunerea denuclearizării Coreei de Nord este echivalentă cu a-i cere să renunţe la suveranitatea şi dreptul său de a exista", a afirmat Kim Son Gyong.

„Nu vom renunţa niciodată la energia nucleară care este legea noastră naţională, politica noastră naţională şi puterea noastră suverană, precum şi dreptul nostru de a exista”, și-a mai întărit afirmațiile reprezentantul Coreei de Nord la ONU.

Coreea de nord. Sursa foto: Dreamstime.com

Anunțul pe care îl făcuse dictatorul de la Phenian

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat săptămâna trecută că este gata să reia contactul cu Statele Unite ale Americii, dacă acestea renunţă la ideea de a priva Coreea de Nord de arme nucleare, potrivit presei oficiale a Phenianului.

Coreea de Nord a efectuat şase teste nucleare între 2006 şi 2017 şi de atunci a continuat să-şi dezvolte arsenalul în pofida sancţiunilor internaţionale severe.

Marele plan al lui Donald Trump

Luna trecută, Donald Trump, liderul de la Casa Albă, a afirmat că are de gând să se întâlnească, la un moment dat, cu omologul său de la Phenian. „Am o relaţie foarte bună cu Kim Jong Un”, spunea președintele din SUA.

„De fapt, la un moment dat, îl voi întâlni. Aştept cu nerăbdare să îl întâlnesc. A fost foarte bun cu mine...Ne-am înţeles foarte bine”, mai anunța Donald Trump. Afirmații făcute înainte de întâlnirea cu preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung.

