Cinci deputați PSD propun ca și producătorii să poată contesta amenzile aplicate magazinelor

Cinci deputați PSD au inițiat un proiect de lege prin care producătorii și distribuitorii să poată contesta procesul-verbal emis împotriva vânzătorilor. Demersul legislativ completează Ordonanța de Urgență nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și vizează situațiile în care vânzătorul nu are instrumentele necesare pentru a demonstra conformitatea produselor. Proiectul a fost respins la Senat, dar se află în continuare la Camera Deputaților, care va decide forma finală.

Potrivit celor care au inițiat proiectul, Voicu Vușcan, Nicolae Bara, Mircea Govor, Ion Samoilă și Ionel Ciunt, articolul 31 alineat 2 din Ordonanța de Urgență nr. 2/2001 prevede că doar entitatea amendată poate contesta legalitatea unei amenzi. În timpul controalelor efectuate în magazine, procesul-verbal este emis pe numele vânzătorului, chiar dacă produsul provine de la un distribuitor sau producător.

Deputatii PSD susțin că vânzătorul nu are posibilitatea de a aduce produsul la regulile de conformitate impuse de instituția care a emis amenda, singura soluție fiind retragerea produsului de la vânzare, ceea ce afectează direct producătorul.

Expunerea de motive precizează că vânzătorii nu dispun de argumentele necesare pentru a contesta procesele-verbale și, de multe ori, nu au o înțelegere completă a procesului de producție. În această situație, interesul real pentru contestarea amenzilor revine producătorilor și distribuitorilor.

Proiectul de lege propus urmărește completarea articolului 31, astfel încât aceste categorii să dobândească dreptul procesual de a contesta sancțiunile aplicate magazinelor. Deputații PSD au solicitat dezbaterea legii în procedură de urgență, subliniind că inițiativa are rolul de a proteja drepturile celor afectați direct de sancțiuni.

La Senat, proiectul a fost respins. Guvernul a transmis un punct de vedere negativ, iar comisiile pentru Agricultură, Administrație Publică și Industrii au recomandat respingerea proiectului. Comisia Juridică a emis raport de respingere, iar la votul final din 4 septembrie 2025, doar șase senatori neafiliați și un senator AUR au votat pentru adoptare.

În prezent, proiectul a ajuns la Camera Deputaților. Comisiile pentru Industrii și Servicii și Juridică trebuie să depună raportul final până la 21 octombrie 2025 .Proiectul a primit avize negative de la Consiliul Economic și Social (CES), care susține că responsabilitatea contravențională trebuie să rămână individuală.