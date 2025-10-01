Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în luna septembrie

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au ajuns la 65,015 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie 2025, în scădere cu 0,27% față de nivelul de 65,188 miliarde de euro consemnat la 31 august, potrivit unui comunicat al instituției.

Banca Națională a României a anunțat că, la 30 septembrie 2025, rezervele valutare se situau la 65,015 miliarde de euro, în scădere față de 65,188 miliarde de euro la 31 august. În cursul lunii, au fost înregistrate intrări de 1,619 miliarde de euro, provenite din modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, ale Comisiei Europene și alte operațiuni.

În același timp, ieșirile au totalizat 1,792 miliarde de euro, generate de modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plata ratelor și dobânzilor pentru datoria publică în valută și alte plăți.

La 30 septembrie 2025, rezervele internaționale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 75,786 miliarde de euro, în creștere față de 74,915 miliarde de euro la 31 august.

În octombrie 2025, plățile scadente pentru datoria publică denominată în valută, directă sau garantată de Ministerul Finanțelor, se ridică la aproximativ 2,450 miliarde de euro.

Rezerva de aur s-a menținut la 103,6 tone, iar în funcție de evoluția prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost de 10,771 miliarde de euro.

România deține aceeași cantitate de aur din 2007, respectiv 103,6 tone. Din acest total, 61,2 tone sunt păstrate la Banca Angliei încă dinainte de 1989, iar 42,4 tone se află în țară.

În 1989, rezerva de aur a României era de 67,6 tone. Astăzi, cu 103,6 tone – o cantitate neschimbată de aproape două decenii – țara ocupă locul 33 la nivel mondial. Clasamentul este condus de Statele Unite, cu 8.133 tone, urmate de Germania, cu 3.353 tone, și Italia, cu 2.452 tone, potrivit datelor de la sfârșitul anului 2023.