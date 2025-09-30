Investițiile străine directe în România au scăzut în anul 2024, potrivit BNR

Fluxul net de investiții străine directe (ISD) a scăzut în 2024 la 5,6 miliarde de euro, de la 6,7 miliarde în anul anterior, iar 4,6 miliarde din această sumă au reprezentat participații la capital, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României.

Banca Națională, alături de Institutul Național de Statistică, a realizat analiza anuală a investițiilor străine directe, stabilind valoarea fluxului net din 2024, veniturile investitorilor nerezidenți și soldul ISD la 31 decembrie.

Potrivit raportului, cei 5,603 miliarde de euro s-au împărțit astfel:

4,6 miliarde euro la participații la capitaluri proprii, dintre care 1,515 miliarde reprezintă aport la capital și 3,085 miliarde profit reinvestit;

1,002 miliarde euro în instrumente de natura datoriei, rezultate din diferența dintre datorii, de 2,04 miliarde, și creanțe, de 1,038 miliarde.

Veniturile din investiții străine directe realizate de nerezidenți în 2024 au însumat 10,9 milioane de euro:

9,7 milioane euro din participații la capital, calculate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin investitorilor străini, de 14,4 milioane de euro, și pierderile aferente acestora, de 4,7 milioane de euro;

1,2 milioane euro din dobânzi nete, rezultate din diferența dintre dobânzile încasate de investitorii străini pentru creditele acordate companiilor deținute în România și dobânzile plătite de aceștia pentru creditele primite de la aceleași companii sau de la alte firme nerezidente din grup.

Astfel, la 31 decembrie 2024, soldul investițiilor străine directe a ajuns la 125,035 miliarde de euro, dintre care 90,8 miliarde reprezintă capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (72,6% din total), iar 34,2 miliarde sunt instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și companiile din grupul acestora (27,4%).

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală privind investițiile străine directe, principala sursă de date pentru elaborarea acestor statistici.

Datele au fost calculate pe baza standardelor internaționale ale FMI și OCDE, utilizând manualele BPM6 și Benchmark Definition of Foreign Direct Investment.