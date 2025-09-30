Ce sumă a primit Raluca Bădulescu după participarea la Asia Express

Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au părăsit emisiunea „Asia Express 2025”, lăsând în urmă amintiri inedite și o echipă apreciată de fanii emisiunii. Deși au concurat împreună, fiecare și-a negociat separat contractul, iar fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” ar fi plecat acasă cu o sumă mai mare decât fostul ei soț, potrivit Cancan.

Raluca Bădulescu a semnat cu Antena 1 un contract considerat generos pentru participarea la „Asia Express 2025”, primind aproximativ 2.500 de euro pe săptămână. În cele trei săptămâni petrecute pe traseul denumit „Drumul Eroilor”, vedeta a acumulat astfel aproximativ 7.500 de euro.

Chiar dacă cei doi au format o echipă, se pare că fiecare și-a negociat separat contractul. Florin Stamin ar fi încasat o sumă mai mică decât Raluca, deși detaliile exacte ale contractului său nu au fost făcute publice. Pe parcursul emisiunii, foștii soți au demonstrat că pot colabora și comunica eficient ca echipă, menținând o relație cordială și respect reciproc.

Pe lângă onorariul săptămânal, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au obținut și o amuletă în valoare de 1.000 de euro, premiu pe care l-au împărțit în mod egal. Astfel, fiecare a primit câte 500 de euro suplimentar, ceea ce a ridicat totalul încasărilor Ralucăi Bădulescu la aproximativ 8.000 de euro pentru întreaga sa participare.

În testimonialele acordate la finalul competiției, Raluca Bădulescu a descris experiența parcursului și legătura sa cu Florin Stamin, evidențiind modul în care colaborarea lor a contribuit la depășirea provocărilor din timpul emisiunii.

„Nu credeam vreodată că, dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție, să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. Florin este de-o viață așa cum am spus și la careu. A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață.”, a declarat aceasta.

Florin Stamin a recunoscut că experiența din „Asia Express ” a fost mult mai solicitantă decât anticipa. Acesta a declarat că, deși cunoștea foarte bine traseul și partenera sa de echipă, nu se aștepta să parcurgă nici măcar 30% din competiție, mai ales în condițiile dificile întâmpinate, inclusiv situațiile medicale care au impus utilizarea perfuziei.

Fostul soț al Ralucăi Bădulescu a adăugat că și-a făcut griji pentru modul în care acțiunile sale ar fi putut afecta echipa formată împreună cu vedeta. Stamin a mărturisit că i-a părut rău dacă a crezut că a dezamăgit-o pe aceasta sau că a afectat comunitatea creată, evidențiind responsabilitatea și respectul pe care le-a menținut pe tot parcursul traseului.