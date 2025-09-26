Ce cupluri participă în noul sezon Power Couple. Lista completă

Ce cupluri participă la Power Couple. Antena 1 a anunțat oficial lista celor nouă cupluri care vor participa la sezonul trei al emisiunii Power Couple, show-ul care testează relațiile vedetelor în cele mai inedite și provocatoare situații.

Concurenții provin din diverse domenii, de la muzică și gimnastică, până la mediul online, iar filmările se vor desfășura în Malta, unde prezentatorul Dani Oțil și echipa producției au ajuns deja pentru pregătiri.

„Echipa de producție a început pregătirile și lucrează la fiecare detaliu pentru sezonul trei care va aduce la start nouă cupluri de vedete decise să depășească orice obstacol și să meargă până la capăt! Până la startul filmărilor au mai rămas doar câteva zile, iar prezentatorul show-ului va pleca astăzi din țară, cu o destinație clară: Malta”, a transmis postul de televiziune.

Sezonul trei al Power Couple aduce în prim-plan cupluri cu experiențe și background-uri diferite, toate pregătite să își testeze relația în fața publicului și a provocărilor fizice și mentale. Printre participanți se numără:

Adda și Cătălin Rizea – unul dintre cele mai așteptate cupluri, cunoscuți pentru aparițiile lor controversate la Asia Express.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică – dubla campioană olimpică la gimnastică artistică și actorul soț, care vor demonstra că relația lor poate face față oricărei provocări.

Dilinca și Mădălin Șerban – creatori de conținut, împreună de aproape patru ani, care vor experimenta pentru prima dată viața în fața camerelor de filmat. „Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare… 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum”, a declarat Dilinca.

Mitzuu și Ariana – cuplu de creatori de conținut online, împreună de peste cinci ani, care vor aduce energia mediului digital pe micile ecrane.

Cătălin Zmărăndescu și Luiza – împreună de 11 ani, își propun să dovedească că rezistența în timp se traduce și prin echilibru în competiții.

Nick de la N&D și Cătălina Marin – cel mai longeviv cuplu din istoria emisiunii, căsătoriți de 19 ani, cu o relație de peste 30 de ani.

Andrei Niculae și Claudia – prezentator radio și partenera lui, împreună de șase ani, pregătiți să facă față testelor de echipă și încredere.

Marius Urzică și Simona – fostul gimnast olimpic, care și-a construit un palmares impresionant, va testa alături de soția sa de 18 ani legătura care i-a unit în viață și sport.

Oase și Maria – împreună de peste șase ani, ei vor aduce un mix de emoție și strategie în competiție.

Participanții vor fi supuși unor probe complexe, menite să le testeze încrederea reciprocă, rezistența fizică și capacitatea de a colabora sub presiune. Emisiunea pune accent atât pe competiția individuală, cât și pe dinamica cuplului, iar fiecare echipă va trebui să facă față surprizelor pregătite de producători.

Adda, cunoscută pentru energia sa, a mărturisit: „Eu sincer îmi propun să mă distrez cu Cătălin și să ne facem amintiri unice pe care să le povestim nepoților… E o șansă unică în viață să trăiești așa ceva și sper să facem față cu brio și să ne bucurăm de tot ce înseamnă Power Couple!”.

Sezonul trei al Power Couple reunește cupluri cu experiențe variate, de la sportivi și vedete TV, până la influenceri și creatori de conținut, fiecare aducând o energie diferită și perspective unice. Prin această combinație, emisiunea își propune să exploreze nu doar provocările relațiilor, ci și modul în care personalitățile diferite se adaptează și colaborează în contexte extreme.

Destinația aleasă pentru filmări, Malta, oferă un cadru spectaculos, cu peisaje impresionante și locații perfecte pentru probele dinamice care vor testa limitele participanților. Dani Oțil, prezentatorul show-ului, va conduce competiția și va fi martorul direct al transformărilor și provocărilor prin care trec concurenții.