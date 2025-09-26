De ce s-a despărțit Anda Adam de Victor Slav. Abia acum a recunoscut

Au trecut mai bine de zece ani de când Anda Adam și Victor Slav, unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc, s-au despărțit. Cei doi s-au cunoscut pe platourile emisiunii „Dansez pentru tine”, difuzată la PRO TV, iar relația lor a captat rapid atenția publicului.

Timp de șase ani, artista și prezentatorul TV au fost considerați un cuplu de referință, iar fanii credeau că următorul pas va fi inevitabilul „DA” la altar.

„Nu am primit încă un inel de logodnă, dar sigur facem nunta în 2010. Nu am stabilit data, dar vrem să găsim o perioadă în care să fim amândoi liberi”, declara Anda Adam atunci.

Despărțirea din 2012 a venit ca o surpriză pentru fani, iar mass-media a început rapid să speculeze motivele separării.

Au circulat zvonuri potrivit cărora Anda ar fi fost infidelă sau că fosta asistentă TV Bianca Drăgușanu, ulterior partenera lui Victor și mama fiicei sale Sofia, ar fi fost motivul despărțirii. Cântăreața a dorit să clarifice situația, respingând aceste speculații.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil…”, mărturisea Anda.

Cântăreața a explicat că adevărata cauză a despărțirii a fost distanța și programul încărcat al celor doi. Relația s-a răcit treptat, iar tensiunile generate de lipsa timpului petrecut împreună au făcut ca ruptura să devină inevitabilă.

„Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație. Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu...”, a explicat Anda.

De atunci, viața ambilor a urmat căi separate, iar fericirea personală a fost regăsită în alte relații. Anda Adam este acum căsătorită cu Joseph, partenerul cu care participă la Asia Express. Victor Slav și-a refăcut, la rândul său, viața alături de Elena Lupu, cunoscută sub numele artistic Selina, cu care formează un cuplu de câțiva ani.