Actualitate Victor Slav, un tată dur. Fiica lui trebuie să respecte reguli stricte







Victor Slav a spus că fiica lui îl manipulează să-i cumpere multe jucătorii, dar că este dispusă să le doneze pe cele cu care nu se mai joacă. El a declarat că a încercat să-i explice că are deja prea multe jucării, dar că nu înțelege de fiecare dată.

Victor Slav, manipulat de fiica lui

„Mă manipulează. Vrea multe jucării. Încerc să-i explic că avem foarte multe jucării și că nu avem ce să facem cu ele. Îi spun: „Vezi că nu ai cum să te joci cu toate. Ce facem cu ele? Hai să le dăm și copiilor care nu au’. Vreau să fie responsabilă cu lucrurile astea. Dar e foarte șmecheră. S-a gândit în felul următor: „Ok, pe astea le dăm, că suntem copii buni și dăm celor care nu au. Acum avem mai puține, deci putem să mai luăm’. Am făcut o faptă bună, am dat, hai să mai luăm”, a povestit Victor Slav în podcastul lui Giani Kiriță.

Regula pe care Victor Slav i-a pus impus-o fiicei lui

Sofia locuiește alături de mama ei, Bianca Drăgușanu, după despărțirea părinților ei, dar își petrece mult timp și cu tatăl ei. Fostul prezentator a spus că îl deranjează că fiica lui are telefon și că îi dă voie să-l folosească în timpul săptămânii. El a declarat că este dispus să îi pună și o aplicație care îi închidă telefonul atunci când îl folosește prea mult.

N-are voie să facă așa ceva în timpul săptămânii

„Da, din păcate este o problemă gravă în zilele noastre. Și, da, are telefon. E mai problematic la mine. Dacă nu stă cu mine, încerc eu pe cât posibil… are telefon, s-a pus acum o regulă – nu are telefonul decât în weekend. Când a fost în vacanță, l-a avut la discreție, dar acum, pentru că a început școala, doar în weekend și cumva controlat. Voiam să pun o aplicație care arată cum închide telefonul, deschide, vezi unde a intrat, vezi tot. La asta lucrez acum”, a mai spus Victor Slav.