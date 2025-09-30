Social

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR): Impozitul de 16% pe dividende din 2026 va descuraja firmele să facă profit

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR): Impozitul de 16% pe dividende din 2026 va descuraja firmele să facă profit
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), atrage atenția într-un interviu acordat FoodBiz  cu privire la efectele majorării impozitului pe dividende de la 10%, acum, la 16%, începând cu 2026.

„Îngrijorare există, pentru că sunt foarte multe zvonuri care sunt rostogolite în spațiul public, dar din punct de vedere al rezultatelor economice nu pot să spun că mergem prost, cifrele și realitatea prevalează în fața zvonurilor.

Noi avem ultima situație la 1 august care ne arată că au fost în jur de 51.000 de agenți economici în plus care au depus bilanțul la fisc, în speță 917 881, față de 866 601 cu un an înainte.

„Te descurajează impozit 16% pe dividende, după ce ai mai plătit și 16% impozit pe profit”

Și cifra de afaceri a crescut de la 490 miliarde de euro la 527,89 miliarde de euro, iată o creștere semnificativă, este o creștere mai mică,  poate foarte mică la profit, dar rămânem tot într-o marjă a profitului de puțin peste 10%, au fost 53,28 miliarde de euro profit brut, dar eu dau vina pe faptul că n-a crescut și profitul semnificativ și pe această amenințare care se întrevede la orizont cu cei 16% impozit pe dividende, pentru că rezultatul acesta va fi: o creștere a dividendelor va descuraja firmele să facă profit...

Te descurajează impozit 16% pe dividende, după ce ai mai plătit și 16% impozit pe profit, după ce ai plătit și munca la salariați o sumă considerabilă”, a declarat pentru FoodBiz Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR).

