Radu Miruță: Preţurile nu scad că ţipă un ministru

Radu Miruță a clarificat problema plafonării prețurilor la alimentele de bază, precizând că această decizie nu înseamnă și lipsa modificării acestora în magazine. „Preţurile nu stau ele într-un anume cadru pentru că urlă un politician la ele. Preţurile nu scad că ţipă un ministru la ele. Preţurile scad sau cresc în funcţie de cum se desfăşoară relaţia aceasta economică”, a declarat Ministrul Economiei.

Referindu-se la plafonarea preţurilor la alimentele de bază, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat că hotărârea se adoptă prin consens, aşa cum sunt luate toate deciziile în cadrul coaliţiei de guvernare. El a subliniat că preţurile nu pot fi îngheţate doar pentru că ”urlă” un politician. Întrebat duminică seară despre acest subiect, Radu Miruţă a reiterat că decizia va fi luată în coaliţie, în unanimitate.

„Eu vă spun exemplul personal. După ce domnul Ciolacu anul trecut a anunţat că se plafonează preţurile şi a mers în acel celebrul filmuneţ în care a cumpărat de 100 de lei nişte produse care aveau preţul plafonat, eu m-am dus patru luni mai târziu în acelaşi magazin, acelaşi lanţ de magazine şi am cumpălat item cu item, liniuţă cu liniuţă, exact aceleaşi produse. Au costat 127 de lei sau 130 de lei”, a mai precizat Radu Miruţă.

Ministrul Economiei a subliniat că, deși politicienii adoptă măsuri de plafonare a anumitor preţuri, acest lucru nu înseamnă că ele rămân neschimbate.

„Mai mult decât atât, oamenii nu cumpără doar lista asta mică de produse fixă, pentru care nişte politicieni ţipă să se rămână acolo. Oamenii cumpără ce au nevoie, adică un spectru mai larg. Spectrul mai larg pe care oamenii îl cumpără, de fapt, îl cupără cu preţuri crescute pentru a compensa altele care pot fi fixate din pedala unui Guvern într-un anume interval”, a continuat ministrul Economiei.

El a explicat că operatorii economici, obligaţi să menţină plafonarea la unele produse, vor compensa prin majorarea preţurilor la altele, întrucât nu pot accepta să vândă în pierdere.

Măsura de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare, introdusă prin OUG 67/2023 şi aplicată până la 30 septembrie, nu va mai fi prelungită, ceea ce înseamnă că, începând cu 1 octombrie 2025, vor urma scumpiri. P

otrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 din 27 iunie 2025, care a avut ca scop limitarea creşterii excesive a preţurilor pentru anumite produse agroalimentare, prevederile acesteia se aplică doar până la 30 septembrie 2025. De la 1 octombrie, alimentele vor fi comercializate la preţuri mai ridicate, stabilite liber, în funcţie de costurile de piaţă şi de politica fiecărui comerciant.

Lista alimentelor de bază care se vor scumpi începând de la 1 octombrie:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“până la 1 kg;

Mălai până la 1 kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

Carne proaspătă pui;

Carne proaspătă porc;

Legume proaspete vrac;

Fructe proaspete vrac;

Cartofi proaspeți albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână – 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame.

Impozitul pe dividende va fi majorat de la 10% la 16% pentru sumele distribuite sau plătite persoanelor nerezidente începând cu 1 ianuarie 2026, respectiv după prima zi a anului fiscal modificat ce debutează în 2026, pentru a asigura corelarea cu regimul aplicabil dividendelor acordate persoanelor rezidente.

În acelaşi timp, impozitul pe locuinţe ar urma să crească cu până la 70%, iar cota TVA ar putea ajunge la 23%. De asemenea, companiile mari ar putea fi obligate să plătească o taxă mai ridicată decât în prezent. Aceste modificări fiscale, prevăzute pentru anul viitor, depind însă de nivelul încasărilor la buget şi se află încă în etapa de dezbatere.