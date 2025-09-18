Kelemen Hunor vrea păstrarea plafonării prețurilor: oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat joi că formațiunea sa va susține în coaliția de guvernare continuarea măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, pentru încă cel puțin șase luni.

Potrivit liderului UDMR, efectele măsurii introduse în 2023 sunt vizibile în statisticile oficiale, care arată menținerea unor prețuri mai accesibile la produsele esențiale. Kelemen a precizat că, deși subiectul a fost discutat în Guvern, nu s-a ajuns până acum la o decizie comună în coaliție.

Tema plafonării va fi readusă în discuție săptămâna viitoare, în cadrul unei noi ședințe a coaliției de guvernare, unde UDMR își va exprima poziția favorabilă menținerii acestei măsuri. De asemenea, a mai subliniat faptul că inflația va trece pragul de 10% în septembrie.

„A fost o discuţie în Guvern dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul când noi am crescut TVA-ul şi au crescut preţurile la energie, inflaţia e aproape de zece la sută. În septembrie va depăşi 10% categoric, indiferent cine ce spune”, a declarat Kelemen Hunor, UDMR.

El a explicat că, deși anumite aspecte economice nu țin în totalitate de deciziile autorităților naționale, statul are responsabilitatea de a proteja populația în fața inflației. Liderul UDMR mai afirmă că datele statistice arată că introducerea plafonării în 2023 a contribuit la menținerea unor prețuri mai stabile în sectoarele vizate.

„Am spus în coaliţie că sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi. Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură dar sunt chestiuni care ţin de noi, să protejăm oamenii de inflaţie mare şi asta se vede în statistici că din 2023 - de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preţ mai rezonabil, trebuie păstrat şi săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră: să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a concluzionat Kelemen Hunor intr-o intervenție la antena3.ro.