Patronatele din turism, după încheierea sezonul estival: Românii și-au susținut destinațiile interne, iar litoralul a rămas prima alegere pentru concediul de vară

După valul critici legate de prețurile vacanțelor la Marea Neagră, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) respinge ideea că litoralul românesc ar fi fost „scump” în vara anului 2025. Potrivit datelor centralizate de patronatele din turism, tarifele practicate au fost competitive și comparabile cu cele din destinații preferate de turiștii români. În analiză, reprezentanții FPTR fac referire la țări precum Bulgaria, Turcia sau Grecia.

Potrivit FPTR, o vacanță pe litoralul românesc s-a dovedit a fi la fel de convenabilă precum un sejur în Sunny Beach, Marmaris sau Corfu. Concluziile FPTR se bazează pe datele incluse în Holiday Money Report 2025 realizat de Post Office – un barometru internațional al costurilor turistice – corelate cu prețurile reale de pe litoralul românesc în sezonul recent încheiat.

Raportul analizează cheltuielile unui așa-numit „coș de vacanță”, un set standard de produse și servicii utilizate frecvent de turiști. În studiu, coșul a inclus opt articole de consum obișnuite, achiziționate în timpul unui sejur de vară.

“Aceste cifre contrazic narativele propagate în mass-media și în spațiul online, potrivit cărora vacanțele în străinătate ar fi mult mai ieftine. Litoralul autohton oferă un raport calitate-preț avantajos, iar turiștii pot beneficia de servicii tot mai bune chiar aici, acasă”, a declarat dr. ing. Dragoș Răducan, președintele FPTR.

Conform analizei realizate de FPTR, tarifele de cazare din Bulgaria, Grecia și Turcia au crescut în ultimul an. „Este de remarcat că și prețurile din destinațiile externe au crescut în ultimul an, fapt care a diminuat avantajele lor de cost. De exemplu, la Sunny Beach (Bulgaria), valoarea „coșului de vacanță” (cele opt articole monitorizate) a fost de aproximativ 80,26 € (proximativ 400 lei) în 2025, în creștere cu 13,9% față de anul precedent. La Marmaris (Turcia), același coș a costat în jur de 99,39 € (aproximativ 504 lei), după o majorare de peste 26% comparativ cu 2024”, explică reprezentanții FPTR.

Pe litoralul românesc, același coș de vacanță a avut o valoare mai mică, în jur de 68 € (aproximativ 345 lei, conform datelor FPTR), ceea ce arată că stațiunile autohtone au păstrat prețuri competitive, comparabile sau chiar mai atractive decât cele din destinațiile concurente.

Începând cu 1 august 2025, au fost aplicate noile cote de TVA, ca urmare a modificărilor legislative. Cota standard a urcat de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost unite într-o singură cotă de 11%.

Cu toate acestea, liderii din turism au dat asigurări că această majorare nu a avut vreun impact asupra tarifelor aplicate în sezonul estival 2025, costurile suplimentare fiind absorbite de operatori.

„Acest declin nu s-a resimțit pe litoral, unde cererea a crescut cu 5,9% în primele 3 luni ale sezonului, însă a afectat semnificativ turismul intern din alte zone ale țării, cele mai afectate fiind agențiile de turism, pensiunile rurale, stațiunile balneare și montane”, arată FPTR.

Un alt aspect care a marcat vara 2025 a fost scăderea semnificativă a utilizării voucherelor de vacanță, arată FPTR. Datele neoficiale indică o reducere de aproximativ 75% față de anii anteriori, angajații primind mai puține vouchere sau ezitând să le folosească, din cauza valorii reduse și a procedurilor fiscale complicate. „Această situație demonstrează, încă o dată, că reducerea sau limitarea programului voucherelor de vacanță lovește în primul rând economia locală și operatorii români, diminuând competitivitatea turismului intern”, mai spun reprezentanții federației.

Potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc, datele arată că litoralul a rămas principala alegere pentru vacanțele de vară ale românilor.

„Datele prezentate contrazic mitul litoralului pustiu: românii și-au susținut destinațiile interne, iar litoralul a rămas prima alegere pentru concediul de vară, datorită diversității și apropierii de casă”, precizează aceștia.

Patronatele din turism adaugă că „operatorii au menținut un raport bun între calitate și preț, cu oferte și pachete promoționale care au păstrat tarifele competitive. În străinătate, prețurile au crescut față de 2024, mai ales în Bulgaria și Turcia. În acest context, litoralul românesc a rămas o opțiune accesibilă și convenabilă, fără riscuri legate de cursul valutar sau de deplasări lungi”.

Pentru a menține competitivitatea turismului intern, FPTR propune următoarele direcții de acțiune:

Stabilitate fiscală și sprijin guvernamental: este esențială evitarea introducerii de noi taxe sau a unor majorări suplimentare care ar putea afecta prețurile din turism; FPTR solicită autorităților menținerea unui regim fiscal predictibil și favorabil sectorului turistic.

Creșterea calității serviciilor: operatorii de pe litoral trebuie să continue investițiile în modernizarea unităților de cazare, a restaurantelor și a infrastructurii de agrement. Un raport bun între calitate și preț nu înseamnă doar tarife accesibile, ci și servicii la nivelul așteptărilor turiștilor. FPTR își încurajează membrii să mențină standarde ridicate de calitate, astfel încât turiștii români să aibă experiențe pozitive și să revină pe litoralul autohton. În acest sens, FPTR a lansat programul „2026 – Anul calității în turism”.

Promovarea destinațiilor autohtone: este necesară o promovare mai intensă și mai eficientă a destinațiilor din România. Litoralul românesc oferă plaje atractive, evenimente estivale, siguranță și ospitalitate, însă aceste atuuri trebuie comunicate mai bine, atât pe plan intern, cât și pe piețele internaționale. FPTR subliniază importanța alocării de fonduri adecvate pentru promovarea turismului românesc și a participării la târguri de profil, pentru a evidenția faptul că România este o destinație accesibilă și primitoare.

„Federația Patronatelor din Turismul Românesc reafirmă faptul că litoralul românesc s-a menținut competitiv din punct de vedere al costurilor în vara 2025 și rămâne o opțiune viabilă pentru turiștii români și străini”, au încheiat reprezentanții FPTR.