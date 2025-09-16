Românii vor produse sustenabile, dar prețurile mari îi descurajează – concluziile unui studiu CES Bucharest

Peste jumătate dintre români (52%) declară că adoptă un comportament sustenabil în viața de zi cu zi, iar 53% afirmă că achiziționează frecvent produse sustenabile, relevă un studiu realizat de BUCHAREST CENTER FOR ECONOMY & SOCIETY (CES Bucharest).

Dintre cei care aleg constant produse sustenabile, 25% le achiziționează de 1-3 ori pe lună, 19% optează mereu pentru astfel de produse, iar 9% cumpără de 5-10 ori pe lună. Cele mai căutate produse sunt alimentele, menționate de aproape 57% dintre respondenți, urmate de articolele de cosmetică și îngrijire personală (30%), produsele pentru copii (28%), electronice și electrocasnice (26%) și articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte (16%), mai arată studiul.

Principalele obstacole în achiziția de produse sustenabile sunt prețul ridicat, semnalat de 42% dintre respondenți, și lipsa de informații, menționată de 28%.

În ceea ce privește noțiunea de sustenabilitate, majoritatea respondenților asociază conceptul celui de reciclare. 36% dintre respondenți au indicat că sustenabilitatea înseamnă reciclarea și valorificarea resurselor naturale, iar 31% au răspuns “un set de comportamente care au ca scop diminuarea impactului negativ asupra mediului, comunității sau societății în ansamblu.” Reciclarea (51%), evitarea risipei alimentare (37%), utilizarea energiei verzi (31%) și protejarea biodiversității (25%) au fost indicate de români drept principalele activități practicate în mod frecvent.

Responsabilitatea companiilor devine un element foarte important pentru consumatori. Astfel, 60% dintre români consideră că mediul privat trebuie să se implice în protejarea mediului, 26% în susținerea producătorilor locali, 23% în utilizarea responsabilă a resurselor și 21% în proiecte de responsabilitate socială care sprijină comunitățile, potrivit studiului CES Bucharest.

Un alt rezultat important al studiului arată că românii nu sunt convinși de felul în care companiile comunică în acest moment pe subiecte de sustenabilitate. Astfel, doar 16% apreciază această comunicare drept „bună”, iar 24% o apreciază drept „foarte bună și clară”.

Există o așteptare clară din partea românilor ca angajatorii să fie organizații preocupate de sustenabilitate, 32% dintre respondenți indicând acest aspect drept foarte important și 27% drept important.

Studiul arată o discrepanță clară între intențiile declarate și comportamentul efectiv de consum: în timp ce peste jumătate dintre români (52%) declară că adoptă un comportament sustenabil în viața de zi de zi, mai mult de jumătate arată că sunt descurajați în a face achiziții sustenabile de prețul ridicat, lipsa informațiilor sau disponibilitatea limitată a acestui tip de produse pe piața locală.

Sustenabilitatea are astfel un grad ridicat de dezirabilitate socială și un potențial semnificativ de creștere în România, însă este necesară o abordare integrată care să vizeze atât educarea consumatorilor cât și îmbunătățirea ofertei de produse sustenabile la prețuri competitive.

Concluziile studiului vor fi abordate la CES ESG Conference 2025, organizat de CES Bucharest pe 18 septembrie, la Palatul Parlamentului. Evenimentul aduce în prim-plan soluțiile prin care mediul privat poate răspunde mai bine așteptărilor consumatorilor, accelerând în același timp tranziția spre o economie circulară.

*Studiul a fost realizat la comanda CES Bucharest de CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), la nivel național, în perioada 18-30 noiembrie 2024, pe un eșantion de 1.067 de persoane, cu o marjă de eroare maximă de +/- 3% la un nivel de încredere de 95%.