Agențiile au pregătit pachetele turistice pentru Târgurile de Crăciun. Cât te costă o escapadă în Viena

Agențiile au pregătit pachetele turistice pentru Târgurile de Crăciun. Cât te costă o escapadă în VienaTârg de Crăciun. Sursa foto: Pixabay
Deși Nașterea Domnului va fi sărbătorită abia peste trei luni, agențiile de turism din România au lansat numeroase pachete atractive pentru iubitorii tradițiilor și atmosferei specifice Târgurilor de Crăciun. Aceste oferte includ transportul cu autocarul sau avionul, cazare, ghidaj specializat și mic dejun. Pe lista destinațiilor preferate se află Viena, Munchen, Budapesta și Cracovia.

Excursii de o zi la Târgurile de Crăciun din România

Pentru cei care vor să se bucure de magia sărbătorilor fără a călători prea departe, agențiile de turism oferă excursii de o zi la Târgurile de Crăciun din Craiova și Sibiu.

Prețurile pornesc de la 119 lei/persoană pentru Craiova și 149 lei/persoană pentru Sibiu, incluzând transport cu autocar și ghidaj specializat.

Crăciun

Târg de Crâciun. Sursa foto: Freepik

Circuit în Europa

În 2025, agențiile de turism din România propun circuite tematice în orașele renumite pentru Târgurile de Crăciun. De exemplu, o excursie de 5 zile la Târgul de Crăciun din Budapesta este disponibilă de la 449 de euro/persoană, iar o excursie similară în Praga începe de la 499 de euro/persoană. Turiștii se pot bucura de ele încă de la începutul lunii decembrie.

Aceste oferte includ transportul cu autocarul, cazare și ghidaj. Alte agenții vin cu oferte de city break-uri în orașe europene precum Bratislava și Cracovia, unde Târgurile de Crăciun sunt atracții principale. De exemplu, un city break de 3 zile în Bratislava este disponibil de la 255 de euro/persoană, iar unul similar în Cracovia începe de la 255 de euro/persoană.

Globuri

Globuri/decor Crâciun. Sursa foto: Pixabay

Viena, locul preferat al turiștilor îndrăgostiți de magia Târgurilor de Crăciun

Capitala Austriei își așteaptă vizitatorii începând cu 30 noiembrie. Pentru un pachet turistic patru nopți, turiștii vor plăti în jur de 659 de euro de persoană. Oferta include zbor direct dus-întors pe ruta București – Viena, operat de o companie aeriană internațională, precum și bagajele de mână și de cală. În preț intră și taxele de aeroport, transferurile între aeroport și hotel și micul dejun.

Deși pachetul acoperă cele mai importante servicii, există și costuri suplimentare pe care turiștii trebuie să le aibă în vedere. Printre acestea se numără biletele de intrare la obiectivele turistice neincluse în program, transportul public utilizat pentru deplasările la piețele de Crăciun și bacșișul recomandat pentru șoferi și ghizii locali, în valoare de cinci euro de persoană pe zi. Totodată, agențiile le recomandă turiștilor să opteze pentru o asigurare medicală.

Viena

Viena. Sursa foto: Captură video/Youtube

Printre atracțiile incluse se numără celebrele piețe de Crăciun din Rathausplatz, Palatul Schönbrunn, Maria Theresien Platz și Palatul Belvedere. Programul este completat de un tur pietonal dedicat istoriei Habsburgilor.

Praga se transformă într-un oraș de poveste. Cât te costă să vizitezi cele mai frumoase locuri din oraș în luna Decembrie

La prețul de 599 de euro de persoană, turiștii pot vizita principalele piețe din orașul vechi, dar și târgurile din Ceske Budejovice și Cesky Krumlov.

Pentru cei care vor o experiență aparte, Bavaria poate fi considerată destinația perfectă. Un pachet turistic

Pentru un sejur de cinci nopți, pachetul pornește de la 899 de euro de persoană. În acest preț, turiștii au inclus micul dejun, biletul de avion București - Munchen - București și transportul cu autocarul local.

Traseul îi poartă pe vizitatori prin celebrul Marienplatz din Munchen, locul unde a fost menționat primul târg de Crăciun din istorie, dar și prin Rothenburg ob der Tauber, supranumit „capitala Crăciunului” din Germania. Traseul include și orașele medievale Dinkelsbühl și Nördlingen, precum și vizite la Castelul Nymphenburg și în orașele Regensburg, Nuremberg și Augsburg.

Rezervările se pot face prin achitarea unui avans de 30%, în condițiile în care banii sunt virați cu 61 de zile înainte de plecare. În cazul rezervărilor apropiate de data plecării, plata integrală este obligatorie.

Pentru un plus de siguranță, turiștii sunt sfătuiți să își încheie polițe de asigurare medicală, astfel încât eventualele probleme de sănătate să nu le afecteze vacanța planificată.

