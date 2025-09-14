Regina Maria, eroii români și legenda Fetei Moarte. Poveștile neștiute din Valea Cașinului

Valea Cașinului, situată în județul Bacău, este un loc unic în România, unde natura spectaculoasă se împletește cu legendele vechi, poveștile de dragoste, istoria și sacrificiile eroilor din Primul Război Mondial.

Aici se află cea mai mare cădere naturală de apă din județ, două cascade spectaculoase și singurul areal din Bacău unde trăiește capra neagră, specie protejată și considerată una dintre cele mai valoroase din fauna țării.

Peisajul, spectaculos în orice anotimp, atrage turiști prin frumusețea sa, dar și prin poveștile care s-au născut pe aceste meleaguri. Două cascade celebre, „Buciaș”, cea mai mare din județ, și „Fata Moartă”, poartă amintirea unei legende dramatice și a eroismului celor care și-au dat viața pentru țară.

În timpul Primului Război Mondial, Valea Cașinului a fost scena unor lupte intense. Regina Maria a petrecut luni întregi pe front, îngrijind răni, alinând suflete și insuflând soldaților dragostea de patrie. Spiritul său a rămas legat pentru totdeauna de această zonă, fiind considerată o mamă a eroilor care au luptat și au murit aici.

Unul dintre acești eroi este locotenentul Alexandru Florescu din Ploiești, care și-a dat viața pe muntele Fata Moartă în toamna anului 1916. Trupele pe care le conducea cuceriseră poziția printr-o ofensivă teribilă, înaintând pieptiș pe coastele muntelui. Încercuit de inamic, Florescu a refuzat să se predea și a căzut după o luptă crâncenă la baionetă.

Scrisoarea prin care soția lui, Victoria, a fost înștiințată de moartea eroului este păstrată și astăzi în arhivele comunei Mănăstirea Cașin. Trupul locotenentului se odihnește în cimitirul eroilor din Mănăstirea Cașin, alături de alți 8.000 de soldați – mai mulți decât numărul actual al locuitorilor comunei.

Pe Valea Cașinului a luptat și sublocotenentul Ioan Missir, botoșănean de origine, mobilizat în Regimentul 8 Vânători. A participat la toate campaniile războiului din 1916-1917, urcând treptat până la gradul de căpitan. Experiențele sale din linia întâi, pline de dramatism și pericol, au fost descrise în detaliu în romanul său „Fata Moartă”, considerat cel mai bun jurnal de război din literatura română.

Missir a surprins realitatea crudă a luptelor, alternând momentele de tensiune extremă cu clipele de respiro, pentru a reda fidel trăirile soldaților. Nicolae Iorga aprecia cartea drept o capodoperă, afirmând:

„Se vede de aci cât de mult talentul răsare din emoţia lucrului văzut bine, înţeles adânc şi întovărăşit de acele mişcări ale inimii, fără care şi cel mai mare dar de scris nu dă decât pagini moarte.”

Titlul romanului are o dublă semnificație: pentru hărți, „Fata Moartă” este un simplu punct trigonometric, cota 1.175. Însă pentru Missir și pentru oamenii locului, simbolizează sacrificiul, dragostea și drama trăite aici.

În tradiția locală, numele „Fata Moartă” este legat de o poveste de dragoste tragică. Legenda spune că, demult, o fată de o frumusețe rară era îndrăgostită de un flăcău din sat. Chemat la oaste, acesta a dezertat de dorul ei și s-a ascuns în munți. Fata îl urma pe poteci ascunse, iar dragostea lor interzisă îi ținea aproape.

Hăituit de poteră, flăcăul a devenit haiduc și a început să stăpânească munții și văile Cașinului. Până într-o zi, când, încercuiți de urmăritori, tinerii au ajuns pe un plai, aproape de hotarul cu Țara Nemțească. Fără scăpare, fata a fost găsită înjunghiată, iar iubitul ei, disperat, s-a aruncat în prăpastie.

Astfel s-a născut legenda „Fetei Moarte”, poveste care se împletește cu memoria eroilor căzuți pe aceste locuri în timpul războiului.

Pentru soldații din Primul Război Mondial, Fata Moartă nu mai era doar o legendă, ci un simbol al sacrificiului suprem. Ioan Missir nota în jurnalul său:

„Pentru noi combatanții, Fata Moartă este o dâră de sânge tânăr și curat; este locul unde trunchiurile copacilor, retezați de uraganul artileriei, poartă schije și gloanțe, unde fiecare brazdă e însemnată. Este locul sfredelit de tranșee, unde am trăit două luni de încercări disperate, de atacuri câștigate și frânte sub bombardamente infernale. Este locul unde am tăiat aripile acvilelor bavareze îmbătate de asalt și unde, întăriți în credința unei biruinți târzii, nu am dat îndărăt decât sub valul uriaș inamic.”

Acest loc a devenit pentru români un mormânt colectiv, un sanctuar al eroilor necunoscuți și o lecție de istorie despre curaj, iubire și moarte.

Pe lângă încărcătura istorică, Valea Cașinului este o destinație turistică spectaculoasă. Zona găzduiește: