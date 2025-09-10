Social Misterul comorilor lui Decebal de la Dealul Orlea. Ce enigme au rămas neelucidate







În inima Țării Hațegului, aproape de orașul Hațeg din județul Hunedoara, se ridică Dealul Orlea, un loc care de secole fascinează istorici, arheologi, localnici și căutători de comori.

Povestirile despre cetăți dacice ascunse, comori fabuloase și fenomene inexplicabile au făcut din această zonă una dintre cele mai enigmatice destinații din România.

La confluența a patru râuri importante – Strei, Râul Mare, Galbina și Sibișel – Dealul Orlea pare să păstreze, încă, secrete vechi de peste două milenii.

De-a lungul timpului, poveștile despre tezaurul regelui Decebal și „cămările de aur” ascunse sub deal au alimentat imaginația colectivă și au atras generații de aventurieri. Iar legendele nu s-au stins niciodată – dimpotrivă, continuă să fie transmise din tată-n fiu, amestecând fragmente de adevăr istoric cu mituri străvechi.

Cea mai cunoscută legendă legată de Dealul Orlea vorbește despre încăperi subterane pline de aur și argint, ascunse adânc în inima dealului. Conform credinței populare, aceste „cămări” se deschid o singură dată pe an, chiar în ziua de Paște, la primul sunet de toacă. Se spune că atunci apele râurilor din jur se retrag, dezvăluind intrarea secretă către comorile dacilor.

Această poveste a fost consemnată pentru prima dată în 1866 de istoricul Aron Densușianu, în revista Familia. El relata că tradiția locală ar putea avea legătură cu tezaurele ascunse de Decebal după războaiele cu romanii:

„Poporul fantazează că în interiorul acestui pisc sunt niște cămări uriașe pline de aur și argint, iar porțile prin care poți intra în catacombe se deschid numai în ziua de Paști, când bate întâiul în toacă și apa se ferește din calea lor.”

Istoricii moderni cred că această legendă s-ar putea baza pe un sâmbure de adevăr. După înfrângerea dacilor în 106 d.Hr., romanii au confiscat cantități uriașe de aur, însă izvoarele antice sugerează că o parte din tezaurul lui Decebal ar fi fost ascuns. Unele surse indică exact zona Orlea – Râul Mare ca loc posibil pentru aceste comori.

Documente medievale din secolul al XVI-lea menționează descoperirea „comorii lui Decebal” chiar în apropierea Dealului Orlea. Aici ar fi fost găsite monede dacice, piese de aur și brățări spiralice, asemănătoare celor descoperite în Munții Orăștiei, în siturile Sarmizegetusei.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în timpul construcției căii ferate Simeria–Petroșani, alte tezaure au fost scoase la iveală în zona Subcetate. Aceste descoperiri au consolidat ideea că în regiune există vestigii dacice importante, încă neexplorate complet.

Istoricii cred că Dealul Orlea ar fi putut face parte dintr-un complex defensiv dac care proteja Valea Hațegului, având un rol strategic între cetățile din Munții Orăștiei și drumurile comerciale din zonă.

De-a lungul timpului, mai mulți istorici au susținut că Dealul Orlea ar putea ascunde ruinele unei mari cetăți dacice. Unul dintre primii a fost colonelul Constantin Zagoriț, care, la începutul secolului XX, sugera că aici ar putea fi localizată chiar o parte a complexului Sarmizegetusa Regia.

Poveștile localnicilor completează teoria: ei vorbesc despre „tronul străbunilor”, un bolovan cu formă neobișnuită ascuns în pădurile dealului, care ar fi fost folosit în ritualuri dacice. De asemenea, unii susțin că ruinele vizibile pe vârf ar fi rămășițele unei cetăți medievale, construite pe fundații dacice mai vechi.

Arheologii care au studiat zona confirmă existența unor fragmente ceramice, obiecte de uz casnic și urme de locuire veche, dar săpăturile nu au fost extinse suficient pentru a confirma ipoteza unei cetăți majore.

Un fenomen care a alimentat și mai mult fascinația pentru Dealul Orlea este legat de așa-numitele „flăcări albastre”. Potrivit etnologului Iulian Marțian, care a cercetat legenda la începutul secolului XX, localnicii vegheau dealul în nopțile senine din preajma Sângeorzului. Se spunea că, acolo unde există o comoară, pământul emană o lumină albastră care durează câteva secunde.

„Când se arată mult dorita flacără, oamenii aleargă la fața locului și împlântă semne în pământ, sperând să găsească aurul ascuns”, scria Iulian Marțian în 1921.

Astfel de povești erau comune în Transilvania, însă în cazul Dealului Orlea ele au atras numeroși căutători de comori de-a lungul timpului. În ultimele două secole, dealul și pădurile din jur au fost răscolite de expediții clandestine, însă nimeni nu a reușit să confirme existența unui tezaur.

Legendele avertizează însă asupra unui pericol ascuns: blestemul comorilor lui Decebal. Conform credințelor populare:

Unele tezaure sunt păzite de „duhuri necurate” , iar cei care le descoperă riscă să moară subit.

Alte comori ar fi „afurisite”, iar cei care le iau ar putea fi urmăriți de nenorociri până la a șaptea generație.

Aceste povești au avut rolul de a descuraja oamenii obișnuiți să sape după aur. Cu toate acestea, în ultimele decenii, numeroși căutători de comori au încercat să exploreze zona pe cont propriu, uneori provocând pagube siturilor arheologice.

În prezent, Dealul Orlea este un loc în care mitul și istoria se împletesc. Deși săpături arheologice ample nu au confirmat existența unei cetăți dacice majore, descoperirile fragmentare de până acum arată că zona a fost locuită încă din Antichitate.

Totodată, Dealul Orlea a devenit o destinație atractivă pentru pasionații de istorie și iubitorii de mistere. Traseele din zonă oferă priveliști spectaculoase asupra Văii Hațegului, iar poveștile locale transformă locul într-o adevărată experiență culturală.

Autoritățile și arheologii propun, de câțiva ani, integrarea Dealului Orlea într-un circuit turistic istoric, alături de Sarmizegetusa Regia, cetatea Costești și siturile antice din Țara Hațegului. Dacă acest proiect va fi implementat, zona ar putea deveni un punct central pentru turismul istoric din România.