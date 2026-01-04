Top trei mistere istorice ale României. De la tăblițele de la Tărtăria, la tezaurul lui Decebal

România este un spațiu în care istoria a lăsat urme remarcabile, dar nu întotdeauna ușor de interpretat. De la descoperiri arheologice vechi de milenii până la relatări antice care încă ridică semne de întrebare, trecutul acestui teritoriu păstrează câteva enigme care provoacă dezbateri și astăzi.

Unele par să contrazică explicațiile specialiștilor, altele nu dispun de suficiente dovezi pentru o concluzie definitivă, însă toate au reușit să treacă proba timpului. Dintre numeroasele întrebări rămase deschise, trei mistere continuă să captiveze atât specialiștii, cât și publicul larg.

Descoperite în 1961 lângă Alba Iulia, tăblițele de lut ars de la Tărtăria sunt, pentru mulți, dovada că teritoriul actual al României a găzduit una dintre cele mai vechi forme de scriere din lume. Formele incizate pe ele amintesc de simbolurile culturii Vinča și par mai vechi decât scrierea sumeriană, fapt care a aprins instantaneu imaginația publicului și a provocat reacții prudente în mediul academic.

Arheologul Nicolae Vlassa, cel care le-a scos la lumină, a considerat încă de la început că obiectele sunt ritualice. Problema reală a apărut odată cu cronologia: tăblițele par a avea aproximativ 7.000 de ani. Interpretarea lor ca sistem de scriere ar muta, teoretic, începuturile civilizației alfabetice din Orientul Apropiat în spațiul carpato-danubian. Ipoteza a fost mult dezbătută, iar unii cercetători au sugerat că este vorba doar despre simboluri proto-scriere, nu despre un alfabet propriu-zis.

Un alt element care complică lucrurile este contextul descoperirii. Inventarul funerar în care au apărut – o groapă ritualică ce includea oase umane arse – ridică întrebări la fel de importante precum semnele de pe tăblițe. Nu s-a putut stabili nici până azi dacă acestea erau aduse din altă parte, dacă au fost folosite local sau dacă simbolurile reprezintă un mesaj, un inventar sacru ori un simplu marcaj al preotului comunității, potrivit unui articol apărut în Dacia – Revue d'archéologie et d'histoire ancienne.

Disputa rămâne deschisă. Unele laboratoare europene au confirmat vechimea materialului, altele au pus sub semnul întrebării metoda de ardere care complică datarea. Până la o analiză complet standardizată, tăblițele de la Tărtăria continuă să fie un teritoriu fertil pentru teorii alternative, dar și un subiect serios de cercetare pentru arheologi.

Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru, Piatra Roșie, Banița și Căpâlna formează un ansamblu fortificat unic în Europa. În interiorul acestor cetăți, dacii au creat un sistem defensiv și un tip de urbanism care îi uimește și astăzi pe specialiști. De ce? Pentru că nivelul de precizie al zidurilor din blocuri masive de calcar, tăiate cu o acuratețe surprinzătoare, nu pare deloc specific tehnologiei secolului I î.Hr, conform Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Terasele perfect aliniate, sistemele de drenaj, templele cu orientare astronomică și modul în care cetățile comunicau între ele fac parte dintr-o arhitectură militară și religioasă fără termeni de comparație în regiune. „Murus dacicus”, tehnica de zidărie specifică locului, ridică probleme și astăzi: pietrele sunt îmbinate cu o precizie care presupune fie o tradiție tehnică pierdută, fie un transfer cultural masiv care nu a fost încă documentat.

Pe lângă construcția lor în sine, cetățile pun în discuție apropierea dacilor de cunoștințe astronomice avansate. Rotonda sacră de la Sarmizegetusa, de pildă, pare corelată cu mișcările solare și lunare, ceea ce indică o înțelegere mult mai aprofundată a calendarelor decât se credea. În lipsa unor texte scrise, tot ce avem sunt structurile rămase în picioare și analogiile făcute de arheologi.

Un alt mister ține de distrugerea acestui sistem în timpul războaielor cu romanii. Limitatele surse scrise nu pot explica dispariția bruscă a acestor centre sacro-militare și nici modul în care au fost construite cu o asemenea precizie. În continuare, experții dezbat cât din aceste fortificații reflectă cu adevărat cultura dacică și cât ar putea reprezenta influențe externe pierdute în timp.

Poate cel mai celebru mister rămas de pe urma dacilor este cel legat de tezaurul regelui Decebal. Cronica lui Cassius Dio – una dintre cele mai citate surse despre războaiele daco-romane – spune că Decebal ar fi ascuns o cantitate uriașă de aur și argint în albia râului Sargeția, deviat temporar și apoi adus la forma inițială după ce comorile au fost îngropate. Romanii ar fi aflat despre acest truc și ar fi recuperat averea după sinuciderea regelui.

Interpretarea acestei relatări oscilează între certitudine istorică și poveste transmisă cu tușe dramatice. Nimeni nu a reușit, până astăzi, să identifice cu exactitate râul Sargeția, considerat un hidronim pierdut. Cea mai vehiculată ipoteză îl localizează în Zona Hațegului, însă săpăturile nu au adus dovezi clare ale devierii vreunui curs de apă în antichitate.

Totuși, argumentele nu lipsesc. În zona Sarmizegetusei Regia s-au descoperit, de-a lungul timpului, depozite de aur, brățări spiralice și obiecte de cult care dovedesc că dregătorii dacilor aveau acces la resurse bogate. Descoperirea, în anii 2000, a brățărilor dacice din aur masiv a reactivat speculațiile: dacă astfel de piese impresionante au supraviețuit în sol două milenii, ce altceva ar putea fi încă ascuns?

Istoricii conservatori resping ideea unei „comori fabuloase” descrise de Dio, considerând că relatarea face parte din stilistica exagerată a cronicilor romane. Dar în mentalul colectiv, tezaurul lui Decebal continuă să existe. Localnicii din zona Orăștiei vorbesc și astăzi despre urme ciudate ale unor devieri de apă, despre tuneluri vechi sau despre locuri unde detectoarele de metale par să se încingă fără motiv.

S-a sugerat chiar că o parte din comoară ar fi fost descoperită în secolul XIX de localnici care ar fi vândut piesele discret, în Europa Centrală. Nu există dovezi, doar zvonuri, dar tocmai absența certitudinii menține legenda vie.