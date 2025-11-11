Nouă hartă digitală a rețelei de drumuri romane. O perspectivă completă asupra mobilității în Imperiu

O nouă hartă digitală a drumurilor romane, publicată recent, arată că rețeaua antică de transport se întindea cu aproximativ 50% mai mult decât se credea anterior.

Studiul, denumit Itiner-e, cartografiază aproape 300.000 de kilometri de drumuri romane în Europa, Africa de Nord și Orientul Mijlociu, extinzând cunoștințele despre infrastructura Imperiului Roman cu peste 100.000 de kilometri, potrivit Associated Press.

Ultimul atlas complet fusese publicat în urmă cu 25 de ani și se baza pe înregistrări incomplete și metode de cartografiere analogice, ceea ce limita imaginea completă a drumurilor romane.

Noile metode digitale și camere din satelit au transformat modul în care cercetătorii pot analiza lumea antică.

Echipa de arheologi a lucrat timp de cinci ani, consultând înregistrări istorice, jurnale antice, locații ale pietrelor de hotar și alte date arhivistice.

Fotografiile aeriene și imaginile satelitare, inclusiv cele digitalizate recent din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, au oferit cercetătorilor posibilitatea de a identifica urme subtile ale drumurilor dispărute.

Schimbările în vegetație, variațiile solului sau diferențele de nivel, precum și urmele construcțiilor antice, cum ar fi movilele ridicate sau pantele tăiate, au fost analizate pentru a reconstitui traseele dispărute.

Tom Brughmans, arheolog și coautor al studiului publicat în Scientific Data, a declarat:

„Devine un joc uriaș de a conecta punctele la scară continentală.”

Atlasul arată trasee care se întind de la Spania până în Siria și conectează peste 5.000 de așezări antice. Până acum, cercetătorii estimaseră lungimea drumurilor romane la aproximativ 188.000 km, concentrându-se mai ales pe „autostrăzile Imperiului Roman”.

Noul studiu identifică o rețea vastă de drumuri secundare care legau vile, ferme și avanposturi militare. Acest lucru oferă o imagine mai completă a modului în care circulația oamenilor și a bunurilor a modelat societatea romană.

Benjamin Ducke, de la Institutul German de Arheologie din Berlin, care nu a fost implicat în proiect, a declarat:

„Aceasta va fi o lucrare fundamentală pentru multe alte cercetări.”

Totuși, el a subliniat că nu este încă clar dacă toate drumurile au fost active simultan.

Drumurile secundare, precum cărările care legau vilele și fermele, au fost până acum slab documentate pe hărțile anterioare.

Studiul Itiner-e completează aceste detalii, oferind cercetătorilor informații despre infrastructura mai puțin vizibilă a Imperiului Roman.

Numele proiectului face referire la itineraria romane antice, registre de călătorie care listau stațiile oficiale și distanțele dintre orașe.

În timp ce compilațiile anterioare încercau să vizualizeze această lume, noul atlas combină documentele istorice cu analiza modernă GIS, LiDAR și date arheologice colectate prin crowdsourcing.

Conform comunicatului publicat de Scientific Data, doar 2–3% dintre traseele cartografiate au „certitudine ridicată”, ceea ce înseamnă că urmele fizice sunt clar vizibile. Restul sunt considerate probabile sau inferate, sprijinite de mai mulți indicatori istorici sau de mediu.

Brughmans a explicat că abilitatea de a vizualiza rutele antice pe care le foloseau fermierii, soldații și diplomații romani poate oferi o mai bună înțelegere a tendințelor istorice cheie dependente de circulația oamenilor, inclusiv răspândirea creștinismului și a epidemiilor antice.

Adam Pažout, de la Universitatea Autonomă din Barcelona și coautor al studiului, a afirmat:

„Romanii au lăsat un impact uriaș prin această rețea de drumuri, care a creat modelul pentru multe drumuri încă utilizate astăzi.”

Experții consideră că atlasul ar putea remodela cercetările legate de logistica imperială, rețelele comerciale și difuzia culturală.

Istoricii care studiază rutele militare, pandemiile antice sau distribuția agricolă pot folosi acum acest set de date deschis pentru a modela modul în care bunurile și ideile circulau în Imperiul Roman.

Datele și harta interactivă sunt disponibile gratuit pentru cercetători, educatori și public la itiner-e.org, unde utilizatorii pot explora traseele, pietrele de hotar și așezările antice în detaliu.

Descoperirile legate de Roma antică continuă să ofere perspective relevante nu doar pentru oamenii de știință și academicieni, ci și pentru publicul larg și pasionații de istorie.

Recent, arheologii au descoperit un bazin masiv de piatră în Italia, vechi de peste 2.000 de ani, în ruinele orașului Gabii, aflat la aproximativ 18 km est de Roma.

Descoperirea, realizată de cercetători de la Universitatea din Missouri, datează aproximativ din 250 î.Hr. și ilustrează dimensiunea orașelor care rivalizau cu Roma.

Studiul Itiner-e a adus contribuții semnificative și pentru cunoașterea drumurilor antice din Africa de Nord, câmpiile interioare ale Franței și peninsula Peloponez din Grecia, regiuni anterior slab documentate.

Reconstituirea acestor drumuri oferă cercetătorilor posibilitatea de a analiza circulația resurselor, mobilitatea militară și schimburile culturale în Imperiul Roman.

Studiul poate influența, de asemenea, interpretarea răspândirii religioase și epidemiologice în epoca antică.

Harta digitală deschide noi oportunități de cercetare interdisciplinară, permițând simulări privind comerțul, mișcarea populației și schimburile tehnologice.

În plus, publicul larg poate explora aceste rute pentru turism cultural și educație, conectând geografia antică cu peisajele contemporane.

Setul de date deschis permite nu doar cercetătorilor să studieze rețeaua rutieră romană, ci și educatorilor și pasionaților de istorie să descopere interactiv traseele, așezările și pietrele de hotar antice.

Platforma oferă funcții de vizualizare a datelor istorice combinate cu imagini moderne din satelit și fotografii aeriene, oferind un tablou detaliat și accesibil al infrastructurii romane.

Pe termen lung, studiul Itiner-e ar putea constitui baza pentru noi descoperiri arheologice, ajutând la localizarea și conservarea rămășițelor de drumuri secundare sau a altor structuri legate de circulația antică.