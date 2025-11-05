Topul celor mai periculoase drumuri din România și din lume. Unde se produc cele mai multe accidente

România rămâne, potrivit statisticilor europene, cea mai periculoasă țară din Uniunea Europeană în privința siguranței rutiere. În fiecare an, mii de persoane își pierd viața pe șosele, iar alte câteva mii suferă răni grave. În medie, zilnic au loc până la zece accidente rutiere grave pe Drumurile Naționale.

Conform datelor Poliției Române, în primele șase luni ale anului 2025, peste 500 de oameni au murit în accidente de circulație, iar alte peste 1.300 de persoane au fost grav rănite.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis, la solicitarea ProMotor, lista celor mai periculoase drumuri din România în 2025. Potrivit raportului, cele mai multe accidente grave au fost înregistrate pe:

Cel mai periculos drum din țară este DN 6, care leagă Bucureștiul de Timișoara și traversează localitățile Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș și Lugoj. Cu o lungime de aproximativ 640 de kilometri, drumul este intens circulat și adesea prost întreținut.

DN 2, care conectează Capitala de punctul de trecere Siret, la granița cu Ucraina, se află pe locul al doilea. Are circa 450 de kilometri și străbate orașe importante precum Buzău, Focșani, Bacău și Suceava. Urmează DN 1, cel mai cunoscut drum național din țară, ce face legătura între București, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și Oradea, având o lungime de peste 640 de kilometri.

„În primele 6 luni din anul 2025, la nivel național s-au înregistrat 1.712 accidente soldate cu decesul a 549 de persoane și rănirea gravă a altor 1.349”, se arată în comunicatul IGPR.

Potrivit Poliției Române, principalele cauze identificate sunt traversările neregulamentare ale pietonilor, viteza excesivă și neacordarea de prioritate.

Astfel, peste 270 de accidente au fost provocate de pietoni indisciplinați, 260 de cazuri au fost generate de nerespectarea regimului de viteză, iar peste 170 de accidente au avut drept cauză neacordarea priorității vehiculelor. Alte 150 de accidente s-au produs din cauza indisciplinei bicicliștilor.

„Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost indisciplina pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, indisciplina bicicliștilor și neacordarea priorității de trecere pietonilor”, precizează IGPR.

Chiar și așa, numărul accidentelor grave a scăzut ușor față de anul precedent. Scăderea este pusă pe seama introducerii radarelor pe trepied, a creșterii amenzilor și a posibilității de sancționare a șoferilor pe baza imaginilor video captate de camere de bord sau telefoane.

Pericolele din trafic nu sunt însă un fenomen local. În lume există șosele renumite pentru numărul mare de victime și condițiile extreme de condus.

Printre cele mai riscante se numără Autostrada Karakoram, care leagă Pakistanul de China și se întinde pe 1.300 de kilometri, fiind frecvent afectată de alunecări de teren, avalanșe și inundații. În 2018, 17 persoane au murit după ce un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie, iar în timpul construcției, peste 1.000 de muncitori și-au pierdut viața.

Totodată, North Yungas, supranumit „Drumul Morții”, din Bolivia, are doar 4 metri lățime și șerpuiește la altitudini de peste 4.000 de metri. În fiecare an, între 200 și 300 de oameni mor acolo.

La fel de periculos este și Zoji Pass, situat în India, unde zăpezile și gheața groasă fac drumul impracticabil luni întregi. În Afganistan, ruta Kabul–Jalalabad, cunoscută drept „Valea Morții”, combină serpentinele periculoase cu riscul atacurilor și răpirilor comise de talibani.

Deși România nu are astfel de condiții extreme, frecvența și gravitatea accidentelor o mențin, din păcate, pe primul loc în clasamentul european al mortalității rutiere.