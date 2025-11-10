Sistemul național de supraveghere rutieră, funcțional pe principalele drumuri din țară și Capitală

Începând de vineri, ora 14:00, toate drumurile expres și naționale din România vor fi monitorizate integral, ca parte a proiectului Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de MAI și Centrul de Informatică Rutieră. Autoritățile au transmis că măsura are ca scop disciplinarea traficului și reducerea accidentelor, însă sistemul permite și un control mai extins al mobilității pe rețeaua rutieră.

Camerele de monitorizare amplasate pe DN1, autostrăzile A1, A2, A3, A10 și pe principalele bulevarde din București, inclusiv Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu, au fost puse oficial în funcțiune. Măsura face parte din proiectul de Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier.

Începând de vineri, ora 14:00, sistemul va fi extins pe toate drumurile expres DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6, precum și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7 și drumurile adiacente. Rețeaua va acoperi astfel întreaga infrastructură rutieră de importanță națională.

Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră, și permit identificarea automată a numerelor de înmatriculare, verificarea valabilității RCA, ITP și rovinietei, detectarea vitezei și semnalarea vehiculelor suspecte. Sistemul este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic pentru ajustarea semaforizării și identificarea congestiilor.

Rețeaua cuprinde peste 10.000 de camere fixe și mobile, centralizate în 24 de centre regionale de comandă dotate cu echipamente AI. Acestea recunosc depășiri ilegale, treceri pe roșu, opriri neregulamentare, folosirea benzii de urgență și lipsa centurii de siguranță, iar rezultatele sunt transmise automat polițiștilor pentru generarea proceselor-verbale electronic.

În zona centrală a Capitalei, pe bulevardele Magheru, Aviatorilor și Unirii, autoritățile testează tehnologia de recunoaștere facială. Sistemul achiziționat de România include această funcție, care poate fi activată în conformitate cu cadrul legal și deciziile instituțiilor competente.

Guvernul estimează că, în primăvara anului 2026, va fi pus în funcțiune sistemul de sancționare automată și analizează implementarea unui sistem de taxare inteligentă, calculat în funcție de distanța efectiv parcursă.