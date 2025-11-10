Social

Sistemul național de supraveghere rutieră, funcțional pe principalele drumuri din țară și Capitală

Comentează știrea
Sistemul național de supraveghere rutieră, funcțional pe principalele drumuri din țară și CapitalăSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Începând de vineri, ora 14:00, toate drumurile expres și naționale din România vor fi monitorizate integral, ca parte a proiectului Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier, coordonat de MAI și Centrul de Informatică Rutieră. Autoritățile au transmis că măsura are ca scop disciplinarea traficului și reducerea accidentelor, însă sistemul permite și un control mai extins al mobilității pe rețeaua rutieră.

Sistemul național de supraveghere rutieră, activ pe principalele drumuri și șosele

Camerele de monitorizare amplasate pe DN1, autostrăzile A1, A2, A3, A10 și pe principalele bulevarde din București, inclusiv Iuliu Maniu, Regina Elisabeta, Gheorghe Magheru, Unirii, Aviatorilor și I.C. Brătianu, au fost puse oficial în funcțiune. Măsura face parte din proiectul de Supraveghere Inteligentă a Traficului Rutier.

Începând de vineri, ora 14:00, sistemul va fi extins pe toate drumurile expres DEx12, DEx16, DEx4, DEx5A, DEx6, precum și pe drumurile naționale DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7 și drumurile adiacente. Rețeaua va acoperi astfel întreaga infrastructură rutieră de importanță națională.

Camerele de supraveghere sunt interconectate și permit identificarea automată

Camerele sunt interconectate într-o bază de date unică, gestionată de Direcția Rutieră, și permit identificarea automată a numerelor de înmatriculare, verificarea valabilității RCA, ITP și rovinietei, detectarea vitezei și semnalarea vehiculelor suspecte. Sistemul este compatibil cu platforma ETRAFFIC, care colectează date privind fluxurile de trafic pentru ajustarea semaforizării și identificarea congestiilor.

Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
Trafic, mașini

Trafic. Sursa foto: dreamstime.com

Rețeaua cuprinde peste 10.000 de camere fixe și mobile, centralizate în 24 de centre regionale de comandă dotate cu echipamente AI. Acestea recunosc depășiri ilegale, treceri pe roșu, opriri neregulamentare, folosirea benzii de urgență și lipsa centurii de siguranță, iar rezultatele sunt transmise automat polițiștilor pentru generarea proceselor-verbale electronic.

Bucureștiul testează sistemul de recunoaștere facială în trafic

În zona centrală a Capitalei, pe bulevardele Magheru, Aviatorilor și Unirii, autoritățile testează tehnologia de recunoaștere facială. Sistemul achiziționat de România include această funcție, care poate fi activată în conformitate cu cadrul legal și deciziile instituțiilor competente.

Guvernul estimează că, în primăvara anului 2026, va fi pus în funcțiune sistemul de sancționare automată și analizează implementarea unui sistem de taxare inteligentă, calculat în funcție de distanța efectiv parcursă.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:03 - Compania din dosarul mitei refuzate de Moșteanu, implicată în afaceri suspecte cu armament sovietic
14:51 - Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”
14:41 - Control al PICCJ la Parchetul General de pe lângă Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de soț
14:28 - Trăiește de 20 de ani fără o mare parte din creier. Povestea incredibilă a lui Alex Simpson
14:18 - Alexandru Munteanu efectuează prima vizită la București de la preluarea mandatului. Discuții cu Ilie Bolojan și Nicuș...
14:11 - Kash Patel a fost în vizită în China și a discutat despre fentanil

HAI România!

Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |

Proiecte speciale