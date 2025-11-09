Amenzile de circulație în Bulgaria se plătesc doar cu cardul, pe loc. Informații de la MAE

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, după ce autoritățile de la Sofia au modificat Legea privind circulația pe drumurile publice, introducând obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie plătite imediat, prin card bancar.

Potrivit comunicatului MAE, noua reglementare se aplică tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul în Bulgaria, inclusiv cetățenilor români aflați în tranzit sau în vacanță. Plata contravenției se face pe loc, cu cardul, folosind terminalele POS montate în autospecialele Poliției Rutiere sau, dacă acest lucru nu este posibil, la cel mai apropiat automat de plată, unde șoferul va fi însoțit de echipajul de poliție.

„Refuzul de a achita amenzile în condiţiile de mai sus atrage posibilitatea reţinerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condiţiile achitării amenzii”, avertizează Ministerul Afacerilor Externe.

Decizia autorităților bulgare are ca scop reducerea numărului de amenzi neplătite de șoferii străini, care până acum părăseau țara fără să achite contravențiile. Prin urmare, cuantumul sancțiunilor nu mai poate fi plătit în numerar, iar neconformarea atrage măsuri administrative imediate.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care circulă în Bulgaria să respecte noile reguli și să se asigure că au la dispoziție un card bancar valabil pentru a putea achita eventualele sancțiuni.

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile pot solicita asistență consulară la numerele Ambasadei României la Sofia: +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510 — apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), disponibil permanent. Pentru urgențe, poate fi apelat numărul: +359 879 440 758.

De asemenea, MAE recomandă consultarea periodică a site-urilor oficiale sofia.mae.ro și www.mae.ro pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie în Bulgaria.