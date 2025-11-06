Pericolul ascuns din trafic. Unul din cinci șoferi face un gest care poate fi ucigaș

Un nou studiu arată o realitate alarmantă: unu din cinci români recunoaște că s-a urcat la volan după ce a consumat alcool, iar 76% dintre aceștia afirmă că nu erau beți, ci doar băuseră puțin. Cercetarea evidențiază că obiceiurile periculoase la volan persistă, deși campaniile de prevenție s-au intensificat în ultimii ani. Totodată, aproape două treimi dintre respondenți declară că au în cercul lor persoane care au condus după ce au băut, ceea ce indică o toleranță ridicată față de acest comportament.

„A doua ediție a studiului privind percepția și atitudinea românilor față de consumul de alcool la volan, realizat la solicitarea Asociației Spirits România, scoate la iveală obiceiuri și percepții îngrijorătoare ale românilor în trafic. De la condusul sub influența alcoolului până la opiniile privind legislația și sancțiunile, rezultatele evidențiază atât riscurile majore de pe șosele, cât și dorința tot mai clară a publicului pentru măsuri ferme**”, precizează reprezentanții Asociației Spirits România.

Comparativ cu prima ediție a cercetării, rezultatele arată o creștere a procentului celor care justifică un consum mic de alcool înainte de a se urca la volan: 76%, față de 60% în studiul anterior. Specialiștii consideră că această diferență relevă o tendință periculoasă — aceea de a face distincția între „puțin băut” și „beat”, deși orice cantitate de alcool influențează capacitatea de a conduce.

Printre motivele invocate de cei care recunosc că au condus după ce au consumat alcool se numără distanțele scurte, lipsa altor mijloace de transport și presiunea anturajului. În același timp, 62% dintre respondenți afirmă că au în cercul lor persoane care au condus după ce au băut.

Totuși, 76,5% declară că nu ar accepta să fie pasageri într-o mașină condusă de un șofer băut, iar 12% ar merge până la a sesiza Poliția în astfel de situații. Există totuși un procent de 11,5% care ar ignora comportamentul șoferului în funcție de context, ceea ce arată o relativizare periculoasă a riscului.

Întrebați care sunt cele mai mari pericole de pe drumurile publice, 51,5% dintre respondenți au indicat nerespectarea regulilor de circulație, iar aproape jumătate dintre participanți spun că observă comportamente periculoase „de fiecare dată” când ies în trafic. Doar 1,45% susțin că nu au întâlnit niciodată astfel de situații.

În privința legislației, peste 60% consideră că legile existente sunt suficiente pentru a preveni accidentele, însă 40,8% cred că problema reală este aplicarea prea relaxată a acestora.

Românii solicită în principal aplicarea mai strictă a legii (52,5%) și înăsprirea pedepselor (56,5%) pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului. De asemenea, 46% susțin introducerea unei educații rutiere mai consistente, 25% cer mai multe campanii de conștientizare, iar 39% mizează pe modernizarea infrastructurii.

În ceea ce privește sancțiunile concrete, 62% dintre cei chestionați consideră că permisul ar trebui suspendat timp de un an pentru șoferii prinși băuți, chiar și în absența unui accident, 18,5% cer pedepse cu închisoarea, iar 12% cred că o amendă este suficientă. În cazul accidentelor mortale provocate de șoferi băuți, 37% dintre respondenți consideră potrivită o pedeapsă de 25 de ani de închisoare și interdicție permanentă de a mai conduce, în timp ce aproape 9% ar opta pentru închisoare pe viață.

„Industria băuturilor spirtoase din România urmărește o dezvoltare sustenabilă și responsabilă, iar grija față de consumatori este un element fundamental. Susținem ferm interdicția de a consuma alcool la volan. Educarea publicului este esențială, iar mesajul nostru este clar: niciun pahar înainte de a urca la volan!”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Asociației Spirits România.

„Prevenirea tragediilor rutiere provocate de consumul de alcool rămâne o prioritate absolută pentru Poliția Rutieră. Doar printr-un efort comun putem reduce numărul victimelor pe șosele. Toleranță zero față de alcool la volan – orice cantitate consumată reprezintă un risc major pentru viața tuturor participanților la trafic”, a adăugat Claudiu Costea, comisar în cadrul Brigăzii Rutiere București.

În prezent, legislația românească are toleranță zero față de consumul de alcool la volan. Potrivit articolului 336 din Codul Penal, conducerea unui vehicul cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare între 1 și 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

În cazurile de accidente rutiere soldate cu victime, pedeapsa poate ajunge la 10 ani de detenție, iar în urma adoptării Legii Anastasia (2023), pedeapsa nu mai poate fi suspendată dacă șoferul era băut la momentul faptei.