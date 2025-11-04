Liderul AUR din Maramureș ar fi fost prins drogat la volan. A fost suspendat din funcție

Adrian Crăciun, șeful Corpului de Control din cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Maramureș și fost lider al filialei AUR, este vizat de un dosar penal după ce ar fi fost depistat de polițiști conducând sub influența substanțelor interzise. În urma incidentului, instituția i-a retras o parte dintre atribuții.

Conducerea AUR Maramureș a transmis însă că „domnul Adrian Crăciun nu deține la acest moment nicio funcție de conducere în cadrul filialei AUR Maramureș”, potrivit G4Media. Reprezentanții partidului au precizat că acesta a fost suspendat pe 4 august 2025 „din cu totul alte motive, ce țin de organizarea internă a filialei, fără legătură cu incidentul menționat”, solicitând publicarea dreptului la replică.

Surse judiciare citate de sursa menționată au confirmat existența dosarului penal, însă Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare a refuzat să ofere detalii, motivând că „dosarul menționat de dumneavoastră în solicitare nu este unul mediatizat sau de interes public”.

Potrivit unei adrese oficiale, CJAS Maramureș a transmis că „ulterior producerii incidentului rutier, funcționarului public în cauză i-au fost atribuite alte responsabilități în cadrul instituției, care nu implică activități de control la furnizorii cu care aceasta are relații contractuale”.

Directorul CJAS, Adrian Mădăraș, a explicat că decizia a fost luată „deoarece nu mai are dreptul de a conduce”.

Crăciun, fost vicepreședinte AUR Maramureș și candidat la alegerile parlamentare din 2024, a negat acuzațiile.

„Am fost implicat într-un eveniment rutier pe 6 iunie 2025. Potrivit declarațiilor existente la dosar, persoana vătămată a pătruns pe carosabil printr-un loc nepermis, în fugă și fără să se asigure, ieșind dintre autoturisme. Testele rapide la alcool și salivă au fost negative; ulterior s-au recoltat probe biologice conform procedurii legale. Am cooperat cu organele de cercetare, iar cauza este în curs: procurorul a dispus reexaminarea probelor și stabilirea eventualei influențe. În aceste condiții, nu comentez pe fond până la finalizarea expertizei și comunicarea concluziilor oficiale”, a declarat acesta pentru G4Media.

Întrebat direct dacă este consumator de droguri, Crăciun a afirmat categoric: „Nu. Și, în mod categoric, nu conduc sub influența niciunei substanțe.”

CJAS Maramureș a confirmat că funcționarului i-au fost retrase temporar atribuțiile legate de activitatea de control, măsura fiind menită „să asigure buna desfășurare a activității instituției până la finalizarea anchetei”. Crăciun a acceptat decizia, precizând că „măsura este administrativă și temporară, dispusă până la finalizarea anchetei poliției/parchetului”.

Pe 29 septembrie 2025, instituția i-a aplicat și o sancțiune disciplinară – „mustrare scrisă” –, despre care atât Crăciun, cât și CJAS au afirmat că nu are legătură cu evenimentul rutier. „A avut un alt temei și a fost deja contestată în instanță”, a spus acesta.

Adrian Crăciun a ocupat anterior funcția de vicepreședinte al AUR Maramureș, dar susține că nu mai deține nicio poziție în partid din decembrie 2024. „Activitatea mea profesională este separată de orice calitate politică odată cu reîntoarcerea la CAS Maramureș începând cu 1 martie 2025, după o perioadă de suspendare de un an”, a declarat el.

De profesie jurist, absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca (promoția 2011), Crăciun se descrie pe contul său de Facebook drept „jurist cu 12 ani de experiență la Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, specializat în controlul și eficientizarea serviciilor medicale”, susținând că promovează „transparența, integritatea și valorile naționale pentru un viitor mai bun.”