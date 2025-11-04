Operațiunea Jupiter 4. Sute de percheziții și prejudicii de milioane lei. Zeci de persoane vor fi duse la audieri

Oamenii legii desfășoară, marți, peste 200 de percheziții în mai multe județe, vizând 68 de persoane care urmează să fie audiate. Anchetele au legătură cu zeci de dosare penale, concentrate în special pe infracțiuni silvice, iar prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei, 250.000 de euro și 283.000 de dolari, potrivit Poliției Române.

În urmă cu puțin timp, oamenii legii au anunțat că persoanele bănuite au fost depistate, urmând să fie conduse la audieri.

„Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri. Față de acestea urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, arată oamenii legii.

Acțiunea a fost sprijinită de polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și de cei ai Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița. Ancheta este continuată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

„Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, neputând, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, arată sursa.

Procurorii au anunțat că dosarele aflate în cercetare vizează o gamă largă de infracțiuni, printre care evaziune fiscală, delapidare, contrabandă, contrafacere, falsificarea de documente oficiale, fals informatic, violarea vieții private, abuz în serviciu, infracțiuni silvice, camătă, abuz de încredere, înșelăciune, furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În anchetele privind infracțiunile de mediu, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din IGPR – Direcția Ordine Publică – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sprijiniți de polițiștii IPJ Maramureș, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere într-un dosar care vizează furtul și tăierea ilegală de arbori, transportul materialelor lemnoase fără avize legale, fals intelectual și alte nereguli, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 71.000 de lei.

Ancheta a arătat că, între mai și iulie 2025, mai multe persoane fizice, cu sprijinul personalului silvic de la Ocolul Silvic Alpina Borșa, au tăiat ilegal arbori în Parcul Național Munții Rodnei, zonă de protecție integrală.

O altă anchetă, desfășurată pe raza județului Bistrița-Năsăud, a vizat patru mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere pentru infracțiuni similare, printre care tăiere și furt de arbori, folosirea dispozitivelor speciale de marcat fără drept, fals informatic, fals intelectual și uz de fals.

Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 300.000 de lei. Cercetările au arătat că, între august 2024 și octombrie 2025, cinci persoane fizice și trei persoane juridice, împreună cu angajați ai Ocolului Silvic Maieru, au sustras ilegal materiale lemnoase din fondul forestier național.

În județul Maramureș au fost efectuate acte de urmărire penală, inclusiv citarea și audierea a trei inculpați și aplicarea unor măsuri asiguratorii, pentru cercetarea infracțiunilor de tăiere și furt de arbori în formă continuată, precum și complicitate și instigare la aceste fapte.